A- A+

Correção Companhia VoePass retifica número de pessoas que estavam a bordo do voo que caiu em Vinhedo Inicialmente, a empresa tinha divulgado 62 pessoas, mas número foi reduzido para 61 por volta das 17h40 desta sexta-feira (9)

A companhia VoePass, responsável pelo voo que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), retificou o número de pessoas que estavam a bordo do avião que não teve sobreviventes.

Inicialmente, a empresa divulgou que 62 pessoas estavam na aeronave ATR-72. Por volta das 17h40, o número foi reduzido para 61.

Desse total, eram 57 passageiros e 4 tripulantes.

Por meio de nota, a VoePass lamentou a morte das pessoas e que, neste momento, "prioriza prestar irrestrita assistência às famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente".

A companhia disponibilizou um telefone 0800 para fornecer informações para familiares: 0800 9419712.

Veja a lista das 61 vítimas do acidente:



Passageiros

1-ROSANGELA SOUZA

2-ELIANE ANDRADE FREIRE

3-LUCIANI CAVALCANTI

4-JOSE FER

5-DENILDA ACORDI

6-MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

7-JOSE CLOVES ARRUDA

8-NELVIO JOSE HUBNER

9-GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

10-RONALDO CAVALIERE

11-SILVIA CRISTINA OSAKI

12-WLISSES OLIVEIRA

13-HIALES CARPINE FODRA

14-DANIELA SCHULZ FODRA

15-REGICLAUDIO FREITAS

16-SIMONE MIRIAN RIZENTAL

17-JOSGLEIDYS GONZALEZ

18-MARIA PARRA

19-JOSLAN PEREZ

20-MAURO BEDIN

21-ROSANGELA MARIA DEOLIVEIRA

22-ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR

23-KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

24-MAURO SGUARIZI

25-LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

26-MARIA VALDETE BARTNIK

27-RENATO BARTNIK

28-HADASSA MARIA DA SILVA

29-RAPHAEL BOHNE

30-RENATO LIMA

31-RAFAEL ALVES

32-LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

33-ADRIELLE COSTA

34-LAIANA VASATTA

35-ANA CAROLINE REDIVO

36-JOSE CARLOS COPETTI

37-ANDRE MICHEL

38-SARAH SELLALANGER

39-EDILSON HOBOLD

40-RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

41-LIZIBBA DOS SANTOS

42-PAULO ALVES

43-PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO

44-ROSANA SANTOS XAVIER

45-THIAGO ALMEIDA PAULA

46-ADRIANA SANTOS

47-DEONIR SECCO

48-ALIPIO SANTOS NETO

49-RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

50-ADRIANO DALUCA BUENO

51-MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

52-DIOGO AVILA

53-LUCIANO TRINDADE ALVES

54-ISABELLA SANTANA POZZUOLI

55-TIAGO AZEVEDO

56-MARIANA BELIM

57-ARIANNE RISSO

Tripulantes:

1-DEBORA SOPER AVILA

2-RUBIA SILVA DE LIMA

3-HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA

4-DANILO SANTOS ROMANO

Como foi o acidente?

O veículo bimotor, da companhia Voepass, saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, São Paulo, às 11h46.

O Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo iniciou o atendimento ao acidente a partir das 13h45.

A Polícia Federal (PF) informou que deu início às investigações sobre o acidente aéreo ocorrido no município de Vinhedo, no interior de São Paulo, às 13h30, nesta sexta-feira (9).

Corporação vai compor o gabinete de crise, do qual farão parte também representantes do governo de São Paulo e da Polícia Militar do estado, e de outros órgãos.



Veja também

REINO UNIDO Charles III apoia atuação da polícia britânica ante distúrbios