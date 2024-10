A- A+

Brasileiros Voo de resgate de brasileiros deve decolar neste sábado do Líbano Previsão inicial era que a partida do Aeroporto de Beirute acontecesse na sexta-feira

A Aeronáutica informou que o primeiro voo de repatriação de brasileiros no Líbano foi reprogramado para decolar amanhã. O embarque acontecerá no aeroporto de Beirute.

A decolagem deveria ter acontecido nesta sexta-feira. O Palácio do Planalto afirmou que houve necessidade de "medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres" que iriam até o aeroporto de Beirute, onde a aeronave estava prevista para pousar.

A previsão anunciada pelo governo brasileiro na quinta-feira era de que o primeiro voo de repatriação chegaria em Beirute ainda nesta sexta-feira, com previsão de pouso em São Paulo no sábado pela manhã.

Atualmente, a aeronave está em Lisboa aguardando autorização de voo para o Líbano. A região do aeroporto de Beirute tem sido alvo de bombardeios.

De acordo com nota da Aeronáutica, os passageiros incluídos no voo estão recebendo as orientações para embarque no aeroporto da capital libanesa.

O governo brasileiro também reiterou o alerta para que os brasileiros sigam as orientações de segurança da embaixada em Beirute e das autoridades locais.

A nota também diz que os qe disponham de recursos para tanto, procurem deixar o território libanês por meios próprios. Informa ainda que o aeroporto de Beirute continua em operação para voos da companhia libanesa Middle East Airlines.

O avião modelo KC-30, da Força Aérea Brasileira, decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio, à 0h47 de quarta-feira. A aeronave fará o resgate de um grupo de 220 brasileiros.

Além de pilotos, militares da área de saúde (médico, enfermeiro, psicólogo) farão parte da tripulação para prestar o apoio necessário durante a missão. A operação foi batizada pela Aeronáutica de “Raízes de Cedro”.

Veja também

Donald Trump Trump diz que Israel deveria 'atingir' instalações nucleares iranianas