TRAGÉDIA Funcionária do Walmart é encontrada morta assada dentro de forno industrial em filial no Canadá Corpo de jovem foi encontrado pela própria mãe, que trabalhava no mesmo local

O corpo de uma funcionária do Walmart foi encontrado assado dentro de um forno de uma filial da rede de supermercados. O caso aconteceu no município dm Halifax, no Canadá, no último sábado (19).

A vítima, de 19 anos, foi identificada como Gurismran Kaur, de acordo com o NY Post. Ela foi encontrada pela mãe, que também trabalhava no local.

A mulher notou o sumiço da filha, com quem dividia o turno, e começou a procurá-la junto com a equipe.



Os restos mortais de Gurismran só foram encontrados após um membro da equipe identificar um "vazamento" vindo de um forno industrial de uma padaria do Walmart.

“Imagine o horror que a mãe dela passou quando abriu o forno”, escreveu um porta-voz da família em uma página de arrecadação de fundos.

Investigação

A causa da morte da jovem está sendo investigada pela polícia de Halifax. “Ainda estamos trabalhando com a Saúde e Segurança Ocupacional e o Gabinete do Médico Legista. Estamos permitindo que eles façam a parte deles; então não há atualizações neste momento”, disse o policial Martin Cromwell ao New York Post.

O Walmart disse aos jornais locais que está cooperando com a polícia na investigação e que “por respeito ao associado e sua família, não podemos fornecer nenhuma informação adicional”.

