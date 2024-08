A- A+

Guerra na Ucrânia Zelensky apresenta misterioso "drone foguete", nova arma que tem como alvo a força aérea russa Estratégia vem sendo descrita pelos ucranianos, em grupos de mensagens que incluem tropas no front, como "matar o arqueiro, não as flechas"

Enquanto a Rússia domina a produção de drones de ataque de longo alcance, operados remotamente para atacar alvos em toda a Ucrânia, o país inimigo usa a guerra como força motriz para desenvolvimento de novas tecnologias “caseiras”.



A mais recente arma apresentada por Volodymyr Zelensky é a “Palianytsia”, descrita como um “drone-foguete” de longo alcance.





Arma ucraniana — Foto: Reprodução

Segundo o presidente da Ucrânia, a nova arma vai atacar aeronaves russas no solo antes que possam decolar para lançar mísseis. A estratégia vem sendo descrita pelos ucranianos, em grupos de mensagens que incluem tropas no front, como “matar o arqueiro, não as flechas”.





“Nos dois anos e meio de guerra em larga escala, a Rússia lançou cerca de 10.000 mísseis de vários tipos e mais de 33.000 bombas planadoras na Ucrânia. Parar os ataques às nossas cidades pode ser alcançado mirando os portadores deste armamento – aeronaves russas estacionadas em campos de aviação militares”, afirmou Zelensky.

Segundo a Forbes, a arma foi desenvolvida e é produzida localmente, com tecnologia ucraniana, e pode atingir alvos dentro da Rússia. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jornalista ucraniano Roman Bochkala afirma que o Palianytsia pode alcançar mais de 20 bases aéreas russas, com alcance de cerca de 600 km.

Muitas características do drone-foguete são mantidas em sigilo, mas foi anunciado que o seu motor é um turbojato e o ministro das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, Oleksandr Kamyshin, disse ao Kyiv Post que a nova arma é “tanto um drone quanto um míssil.” Mykhailo Fedorov, ministro da tecnologia e chefe dos drones da Ucrânia, disse à Associated Press que o próximo passo é aumentar a produção do Palianytsia.

