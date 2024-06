A- A+

polícia federal 8 de janeiro: PF prende 49 foragidos em nova fase de buscas; 159 ainda não foram encontrados Operação é realizada em 18 estados e mira condenados ou investigados por ataques no 8 de janeiro

A Polícia Federal prendeu até o momento 49 foragidos em uma nova fase da Operação Lesa Pátria, realizada nesta quinta-feira (6) com mandados expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A operação ocorre em18 estados e no Distrito Federal. Ainda de acordo com a corporação, 159 foragidos ainda não foram encontrados.

Ainda segundo a PF, mais de duas centenas de réus "descumpriram medidas cautelares judiciais", incluindo pessoas que fugiram para outros países.

A operação tem como alvo envolvidos na invasão do 8 de janeiro de 2023 aos prédios dos Três Poderes, em que indivíduos promoveram atos violentos e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Ao todo, são 208 mandados de prisão preventiva. Alguns dos alvos da operação são procurados após terem quebrado tornozeleiras eletrônicas. Outros mandados têm como alvo pessoas que fugiram para outros países. Todos foram assinados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das investigações que miram os atos golpistas.

