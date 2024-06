A- A+

críticas Kajuru rebate Textor após críticas: "Pedirei banimento dele do futebol e a expulsão do país" Dono do Botafogo disse nesta quarta que o senador é "torcedor do Palmeiras pela vida toda"

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que preside a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, respondeu às críticas feitas a ele pelo dono do Botafogo, John Textor, e afirmou que pedirá seu banimento do futebol e expulsão do Brasil.

— Eu não vou responder e dar importância a quem não tem nenhuma importância. Ele só terá importância para mim no dia que ele provar tudo que ele jogou no ventilador até hoje. Do contrário, eu pedirei o banimento dele do futebol brasileiro e a expulsão dele do país — disse Kajuru ao Globo.

Na noite desta quarta-feira, Textor publicou uma análise sobre a intervenção do VAR na expulsão de um jogador do Botafogo em uma partida que o clube perdeu para o Palmeiras no Brasileirão de 2023. A publicação veio horas depois do depoimento da presidente do clube paulista na CPI.

"Senador Kajuru (relator da CPI), seus 15 minutos de fama estão quase expirando... E tudo que parecemos ter aprendido em sua investigação de manipulação de resultados em benefício do Palmeiras é que você é um torcedor do Palmeiras pela vida toda. Problemas sérios precisam de pessoas sérias. Em qual lado da história você ficará? A escolha é sua", escreveu Textor no Instagram.

— Não são 15 minutos de fama, são 50 anos de fama. Graças a Deus, fama digna — respondeu o senador nesta quinta-feira.

A sessão da CPI desta quinta-feira recebeu o presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilson Luiz Seneme, que também criticou as acusações de Textor e negou que haja algum árbitro da CBF envolvido em esquema da manipulação de jogos.

— Transformar erro de arbitragem em denúncia para manipulação de resultados na minha visão é uma ação irresponsável. Devemos ter muito cuidado com isso, para ter mais elementos que possam comprovar.

Veja também

polícia federal 8 de janeiro: PF prende 49 foragidos em nova fase de buscas; 159 ainda não foram encontrados