Acompanhe entrevista da governadora de Pernambuco Raquel Lyra à Rádio Folha FM

A governadora Raquel Lyra (PSDB) é entrevistada nesta quinta-feira (16), na Rádio Folha 96,7 FM, a partir das 10h30.

A gestora fala sobre o programa Águas de Pernambuco, iniciativa que traz investimentos de R$ 6,1 bilhões em um pacote de ações, políticas públicas e obras a curto, médio e longo prazo para proporcionar à população pernambucana mais acesso à água e ao esgotamento sanitário e, consequentemente, diminuir problemas crônicos como o rodízio de água.

Nessa primeira entrevista à Rádio Folha depois das eleições de 6 de outubro, Raquel Lyra também deve fazer um balanço do pleito.

A entrevista é conduzida pelo âncora Jota Batista e pela colunista de Política da Folha de Pernambuco, Betânia Santana.