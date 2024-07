Em derrota para Alcolumbre, irmão desiste de candidatura à prefeitura de Macapá

A- A+

Josiel Alcolumbre (União), irmão do senador Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira (23) que vai retirar a sua candidatura à prefeitura de Macapá. O senador era o principal padrinho da candidatura de Josiel, que abriu mão da disputa em um movimento para derrotar o atual prefeito, Antônio Furlan (MDB), no pleito de outubro.

Segundo Josiel, a retirada da candidatura foi um "gesto de união".

— Hoje, num gesto de união, retiro minha pré-candidatura, por uma união em defesa de Macapá. A nossa capital, mais do que nunca, precisa de união. União para mostrar de onde vem, de verdade, as obras e as realizações da nossa cidade — anunciou Josiel Alcolumbre.

Atualmente, Antonio Furlan aparece em pesquisas internas com vantagem na disputa pela prefeitura da capital do Amapá. Além dele, também estão no páreo candidatos como Paulo Lemos (PT), Patrícia Ferraz (PSDB) além do atual vice-governador do estado, Teles Júnior (PDT).

O grupo de oposição ao atual prefeito conta com o apoio de nomes como o senador Davi Alcolumbre, apontado como grande favorito para assumir a presidência do Senado no ano que vem, o ministro da Integração Nacional, Waldez Góes (PDT-AP) e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

