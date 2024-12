Alexandre de Moraes autoriza que Bolsonaro compareça a velório da mãe de Valdemar Costa Neto

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o autorizou a comparecer no velório da mãe do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que faleceu nesta terça-feira em Mogi das Cruzes (SP). O pedido foi necessário porque os dois estão proibidos de se comunicarem desde fevereiro em razão de serem investigados sobre uma suposta tentativa de golpe.

Bolsonaro e Valdemar estão na lista de 37 indiciados pela Polícia Federal (PF) por golpe de Estado, abolição violenta de Estado de Direito e organização criminosa. Os dois negam as acusações. Todos os demais investigados também estão proibidos de se comunicarem entre si.

Na decisão, Moraes afirma que a autorização ocorreu diante da "excepcionalidade do pedido" e da afirmação da defesa de Bolsonaro de que o ex-presidente se comprometia a não manter quaisquer conversas sobre as investigações em curso.

"Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas", diz Moraes.

O ministro também lembra que "não há qualquer restrição à locomoção do investigado JAIR MESSIAS BOLSONARO, em território nacional", embora haja a proibição de que os investigados se comuniquem.

Valdemar já tentou rever a proibição antes das eleições municipais, mas sem sucesso. Em agosto, Moraes determinou que os dois políticos explicassem se foram juntos à convenção que confirmou a candidatura à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

