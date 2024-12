A- A+

Justiça Alexandre de Moraes cobra manifestação da PF em inquérito que investiga Elon Musk Dono do X é suspeito de obstrução por ameaçar não cumprir decisões do STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), cobrou nesta segunda-feira uma manifestação da Polícia Federal (PF) sobre dados apresentados pelo X no inquérito que investiga o dono da empresa, o empresário Elon Musk, por possível obstrução de justiça.

A investigação foi aberta em abril, após Musk ameaçar descumprir determinações do STF. No mesmo mês, o X enviou uma resposta ao STF afirmando que uma "falha técnico-operacional" permitiu que perfis suspensos participassem de conversas ao vivo. A plataforma também declarou que não reativou nenhuma conta alvo de decisão judicial.

Em setembro, Moraes determinou que a PF analisasse a "verossimilhança" dos seus esclarecimentos. Até agora, contudo, não houve uma resposta. Com isso, o ministro reiterou nesta segunda-feira sua decisão anterior. Somente após a avaliação da PF o caso será enviado para a Procuradoria-Geral da República.

"Reitero a decisão proferida em 6/9/2024 e determino que a Polícia Federal, pelo setor pericial competente, examine os esclarecimentos prestados pela plataforma 'X' e avalie sua verossimilhança", escreveu o ministro.

Em agosto, Moraes chegou a determinar a suspensão do X no Brasil, mas em outro processo. O bloqueio valeu por pouco mais de um mês, mas foi revisto em outubro, após a rede social pagar multas, suspender perfis e indicar um representante legal no país.

Veja também

Emendas STF marca sessão virtual para referendar decisão que liberou emendas