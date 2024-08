A- A+

Rede social Anatel diz que recebeu ordem de Moraes para suspender X e está "adotando providências" Após descumprimento de ordem judicial, Moraes manda suspender funcionamento do X

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou que recebeu a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF) Alexandre de Moraes e está "adotando as providências para o cumprimento da ordem judicial".

A ação da Anatel é necessária para derrubar sites no Brasil.

A decisão ocorre após a plataforma descumprir a ordem dada nesta quarta-feira para indicar um representante legal no país no prazo de 24 horas.

Moraes determinou a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento da rede social até que todas as ordens judiciais dadas por ele sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional.

Na decisão, o ministro considerou os "reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais e inadimplemento das multas diárias aplicadas, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e Poder Judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e “terra sem lei” nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024".

Veja também

Zanin Zanin nega recurso da Starlink para derrubar bloqueio de contas