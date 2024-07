A- A+

ELEIÇÕES EUA Antes de Biden desistir de campanha, principais doadores sinalizaram apoio para nomear Kamala Harris Decisão do presidente americano prepara cenário para uma disputa intensa e abreviada para construir uma nova chapa democrata

Antes da decisão do presidente Joe Biden de desistir da candidatura à reeleição, como foi anunciado neste domingo, doadores de peso procuraram a equipe da vice-presidente Kamala Harris para sinalizar que estariam dispostos a apoiá-la se ela concorresse à presidência. A informação, divulgada pela CNN hoje, foi confirmada por três pessoas próximas às discussões durante a campanha. Biden anunciou apoiar Kamala para que ele dispute a corrida presidencial.

"Minha primeira decisão como candidato do partido em 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente. E foi a melhor decisão que tomei. Hoje quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano. Democratas — é hora de nos unirmos e derrotar Trump. Vamos fazer isso", escreveu Biden no X, minutos depois de anunciar sua desistência.

Segundo a CNN, antes que a decisão da desistência de Biden da disputa presidencial fosse divulgada, doadores importantes confirmaram, voluntariamente, que apoiariam o nome de Kamala para o posto. Um doador que participou numa dessas conversas descreveu a decisão como a mensagem: “Se alguma coisa mudar, estaremos ao seu lado”, disse o canal de notícias americano.

Até o momento, Kamala parece ter a melhor resposta nas pesquisas eleitorais. Conforme dados do instituto de pesquisa Morning Consult, 30% dos eleitores democratas a apoiam como a substituta de Biden. Newsom é o próximo na preferência, com 20% de apoio. Além disso, pesquisas realizadas após o debate da CNN na semana passada, em Atlanta, mostram a vice-presidente com apenas dois pontos percentuais atrás de Trump em números nacionais (47% x 45%).

A escolha de Kamala ainda não é dada como certa. Há ainda a possibilidade de a vice-presidente ser desafiada em uma convenção aberta, caso não consiga os votos necessários para garantir a indicação do partido na primeira rodada de votações.

As principais doações para a campanha de reeleição de Biden diminuíram consideravelmente nas semanas posteriores ao debate na CNN, no início deste mês. Na ocasião, o comportamento do presidente chamou a atenção do público, que levaram a questionamentos sobre a saúde dele. Biden se perdia em algumas respostas e tinha uma postura desconexa, como ao observar Donald Trump falando, ficava de boca aberta.

Ainda de acordo com a CNN, grandes doadores que demonstravam preocupação com a candidatura e postergaram as doações, começaram a procurar conselheiros, expressando a vontade de doar à campanha de Kamala Harris.

