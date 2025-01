Após bronca de Lula, galeria de ex-presidentes segue inalterada

A- A+

A galeria de ex-presidentes do Palácio do Planalto segue inalterada cinco dias após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dar uma bronca em um assessor pedindo mais informações junto com cada uma das fotos.

Na última quinta-feira, 9, Lula demonstrou insatisfação com a falta de informações sobre os mandatos da República e exigiu a exibição de um contexto, mas de acordo com a visão do PT.

— O que eu quero é que conte a História, a Dilma (Rousseff) foi eleita, foi reeleita, depois sofreu impeachment, que foi um golpe, depois esse aqui (apontando para Michel Temer) não foi eleito. Esse aqui tomou posse em função do impeachment da Dilma, tá? Depois esse aqui (apontando para Jair Bolsonaro) foi eleito em função das mentiras. É isso que tem que contar.





Enquanto visitava a galeria localizada no andar térreo do Palácio do Planalto, Lula reclamou que as fotos tinham poucas informações para as pessoas que visitavam o palácio. A bronca foi dada diretamente ao Chefe de Gabinete Adjunto do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Valdomiro Luis de Sousa:

— Isso aqui é a data que governou, não a data que nasceu — afirmou — Se você não explica, ninguém entende. Você tem que explicar, a pessoa que vem aqui ver, tem que saber o que aconteceu. O Collor foi eleito e foi 'impichado' em tal data. Esse aqui (apontando para foto de Itamar Franco), assumiu no lugar do Collor, porque se não as pessoas passam aqui e não entendem a História.

