BRASIL Lula se reúne com Sidônio em meio à onda de fake news sobre Pix Presidente e Fernando Haddad gravaram vídeos negando taxação do meio de pagamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta segunda-feira com o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. O secretário de Comunicação Institucional, Laércio Portela, também participa.

O encontro ocorre num momento em que o governo tenta desmentir uma série de fake news sobre taxação do Pix. As publicações vieram após uma instrução normativa da Receita Federal. A partir dessa norma, a Receita Federal passou a receber informações sobre transações financeiras que ultrapassem R$ 5 mil mensais para pessoas físicas.

Anteriormente, apenas os bancos tradicionais eram obrigados a fornecer informações sobre as movimentações de seus clientes. Agora, esta obrigação se estende também às operadoras de cartão de crédito, fintechs e às instituições de pagamento.

Na sexta, Lula gravou um vídeo em que aparece enviando um Pix para a Arena Corinthians, em Itaquera, bairro da capital paulista, e diz que a divulgação está sendo feita para provar que não há cobrança de taxa em cima da transferência. Lula gravou em seu gabinete, no Palácio do Planalto. O presidente torce para o time.

Até o ano passado, o Corinthians acumulou uma dívida de R$ 710 milhões, que dura desde a construção do estádio, finalizada em 2014.

— Tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. Eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar lavagem de dinheiro. Vou doar R$ 1013 para resolver o problema da dívida do Corinthians. Estou junto com a torcida do Corinthians. Eu acredito no Pix, acredito no governo e nós não vamos taxar — disse na gravação que foi publicada nas redes sociais.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também divulgou um vídeo, na quinta-feira, para desmentir informações falsas sobre uma suposta cobrança de taxa sobre o Pix e outros impostos que não foram propostos pelo governo.

Haddad afirmou que apenas a informação de que os jogos e apostas on-line (bets) serão tributados, "como qualquer empresa nacional", é verdadeira nos conteúdos que circulam em redes sociais e aplicativos de mensagens.

— Imposto sobre o Pix, mentira. Imposto sobre quem quer comprar dólar, mentira. Imposto sobre quem tem animal de estimação, mentira — disse o ministro.

Sidônio Palmeira irá substituir Paulo Pimenta. A posse será na terça-feira.

