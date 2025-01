A- A+

repercussão Após cometer escorregada com Bolsonaro e ser acusado de racismo, Jorginho Mello troca comunicação Governador de Santa Catarina disse, em entrevista, que ex-presidente mantinha contato com Valdemar Costa Neto; também na semana passada, afirmou que cidade catarinense se destacava "pela cor das peles das pessoas"

Após dar declarações de repercussão nacional, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), anunciou que trocará o comando da sua Secretaria de Comunicação do Estado.

A mudança ocorre após Jorginho ter afirmado, durante entrevista, que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o dirigente nacional do PL "conversam com frequência".

A fala foi chamada de "escorregada" por Bolsonaro, uma vez que os dois políticos estão impedidos de se comunicar por serem investigados na trama do golpe.

— Jorginho Mello deu uma escorregada. Na mesma entrevista, ele disse que lamenta eu não falar com Valdemar e diz que eu tenho falado muito com Valdemar. Não é verdade, foi um ato falho dele — disse Bolsonaro, em entrevista coletiva no último sábado.

Também na semana passada, o governador passou por outra crise em sua comunicação.

Em agenda na cidade de Pomerode, onde mais de 80% da população é branca, ele disse que o município se destacava pela "cor da pela das pessoas".

Políticos ligados à oposição acionaram o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República. Jorginho disse ser vítima de distorção e reafirmou seu compromisso contra o racismo.

Diante dos episódios, o atual secretário, João Paulo Gomes, ocupará o cargo de adjunto. Quem assume o posto é o jornalista Bruno Oliveira, que já trabalhou para os partidos MDB e PSD.

Nos bastidores, a troca na Secretaria de Comunicação de Santa Catarina é vista como uma tentativa de minimizar os danos causados por essas declarações, que expuseram certa fragilidade e irritaram o bolsonarismo.

O Globo questionou o governo sobre o motivo que levou a reestruturação. A matéria será atualizada, em caso de manifestação.

