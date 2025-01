A- A+

GOVERNO LULA Após crise do Pix, Lula fará cobranças na comunicação em primeira reunião ministerial do ano Encontro também servirá para que ministros apresentem seus planos do que pretendem realizar nas respectivas pastas em 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promove nesta segunda-feira a primeira reunião ministerial de 2025, quando fará uma série de cobranças ao seu primeiro escalão. A principal delas deverá ser sobre a comunicação do governo. Com troca do comando na semana passada, a área passou por nova tensão frente a crise das fake news envolvendo o Pix. A ideia é que o encontro também sirva para que os ministros apresentem seus planos do que pretendem realizar nas respectivas pastas ao longo do ano.

Há uma semana no cargo, o publicitário Sidônio Palmeira deverá ter seu papel destacado por Lula no encontro. A ideia, segundo auxiliares, é que o chefe do Palácio do Planalto deixe claro aos demais ministros o poder que o novo integrante do governo terá. O entorno do presidente defende que o primeiro escalão leve para o crivo de Sidônio as principais ações de suas pastas antes de seus lançamentos, o que nem sempre ocorria quando Paulo Pimenta comandava a Secretaria de Comunicação Social (Secom).





Além disso, como um dos principais conselheiros de Lula, a ideia é que Sidônio também tenha "poder de veto" caso avalie que alguma ação possa gerar ruído ou repercussão negativa junto à opinião pública.

Durante a reunião, Lula deverá cobrar entregas ao mesmo tempo em que deve pedir alinhamento das pastas "com a comunicação". Na visão de auxiliares, o governo está precisando de um "tom uníssono", o que deve ser pontuado por Lula. No Planalto, a avaliação é de que Sidônio, mesmo recém-chegado à Secom, saiu fortalecido da crise do Pix.

Na última quarta-feira, o novo ministro foi um dos fiadores da decisão de Lula de recuar da norma da Receita Federal sobre monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o Pix. Um dos argumentos era de que a batalha estava perdida junto à opinião pública e que com a proporção que a fake news sobre sua taxação tomou, uma campanha publicitária não seria capaz de contornar os impactos de quase duas semanas de desinformação.

Sidônio também conquistou espaço privilegiado na agenda de Lula. Desde que assumiu, ele e o secretário de Imprensa, Laércio Portela, são os primeiros a despacharem com o presidente quando ele chega ao Planalto, às 9h. A reunião costuma ser uma conversa sobre pautas do dia, prioridades, sugestões de abordagens e atualização do presidente do que está acontecendo.

Como mostrou O Globo, Sidônio já teve mais reuniões com o presidente em uma semana que quase metade do time de ministros em 2024. Desde a última semana, o novo chefe da Secom esteve com Lula no gabinete presidencial cinco vezes, segundo a agenda oficial, mais que o total de encontros de 17 ministros ao longo do último ano.

