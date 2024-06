Após encontro com CEO da Enel, Lula diz que Brasil está "disposto" a renovar contrato com companhia

A- A+

Após encontro com o CEO mundial da Enel, Flavio Cattaneo, na Itália, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado, que o Brasil está "disposto" a renovar o contrato com a companhia de energia.

A Enel, desde o ano passado, vem sendo pressionada após uma série de apagões em São Paulo e em outros locais em que opera. Segundo Lula, a distribuidora prometeu que "não haverá apagão em nenhum lugar":

" Nós estamos conversando com eles porque a gente está disposto a renovar o acordo se eles assumirem o compromisso de fazer investimento. Eles assumiram o compromisso. Ao invés de investir R$ 11 bilhões, eles vão investir R$ 20 bilhões nos próximos 3 anos, prometendo que não haverá mais apagão em nenhum lugar em que forem responsáveis pela energia. ", afirmou Lula a jornalistas na Itália, onde participa de encontro do G7.

Depois da reunião, a distribuidora reforçou que pretende investir US$ 3,7 bilhões no Brasil (cerca de R$ 20 bilhões) até 2026. Em nota, a Enel afirma que governo brasileiro e a empresa "convergiram numa série de pontos" e que os investimentos incluem "aumento da sua força de trabalho no país".

Lula também afirmou que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, levará a ele na próxima semana uma proposta para que, então, o governo decida sobre o contrato com a companhia. O presidente acrescentou que não se pode permitir que "a capital mais importante do país fique sem energia", em referência a São Paulo.

A Enel tem passado por uma crise de imagem e tem sido alvo de críticas desde a queda de energia que deixou 2 milhões de residências sem luz na capital paulista, em novembro do ano passado. Ao episódio, somaram-se novos apagões que aconteceram no Rio de Janeiro e Ceará, onde a distribuidora também opera.

Alexandre Silveira foi um dos críticos ao desempenho da companhia de energia. O ministro chegou a afirmar, em maio, que a Enel precisava "provar" que estava disposta a fazer investimentos no Brasil, ou então teria que deixar o país. O ministro foi um dos presentes no encontro deste sábado com o CEO global da empresa italiana.

Além do MME, a companhia entrou na mira também da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. A Aneel aplicou em fevereiro uma multa de R$ 168,5 milhões para a empresa após os apagões em São Paulo. Nesta sexta-feira, a Secacon multou em R$ 13 milhões a empresa em razão de interrupções de energias entre novembro de 2023 e janeiro deste ano.

Além da promessa de investimento, a empresa também tem promovido mudanças em seu quadro de comando. Em maio, Guilherme Lencastre foi nomeado como novo diretor-presidente da distribuidora de energia em São Paulo, em substituição a Max Xavier Lins, que liderava as operações na Enel SP desde 2018. No fim do ano passado, Antonio Scala assumiu a presidência nacional da empresa no lugar de Nicola Cotugno.

