Rosinha Garotinho e Wladimir selam paz e aparecem juntos em lançamento de candidatura

A ex-governadora Rosinha Garotinho marcou presença no evento da candidatura à reeleição à prefeitura de Campos de seu filho, Wladimir Garotinho, nesta segunda-feira, em Campos.

A demonstração de apoio aconteceu vinte dias após ela publicar um desabafo nas redes sociais em que se dizia "uma mãe rejeitada, doída e sofrida", indireta que foi atribuída para o atual prefeito da cidade do Norte Fluminense.

— Wladimir, vim aqui dar minha benção de mãe pra você — falou Rosinha Garotinho, ao iniciar seu discurso no evento do filho.

O também ex-governador Anthony Garotinho, pai do candidato de Campos e que é candidato a vereador no Rio de Janeiro, não esteve presente, mas enviou um vídeo de apoio a Wladimir. Nele, ele comenta os recentes desentendimentos da família, mas dá o assunto como resolvido.

— Independente de às vezes a gente como pai ter alguns atritos, eu e sua mãe te amamos muito e desejamos que você seja vitorioso— disse Garotinho no vídeo

Rumores de um racha na família surgiram porque, embora Wladimir não seja nominalmente citado na postagem de Rosinha de desabafo, feita dia 1° de agosto, ela curtiu comentários críticos ao filho, indicando ser ele o alvo do texto.

"Já é bíblico que chegaria o tempo em que os filhos se voltariam contra seus pais", inicia Rosinha na mensagem. "Eu só não me preparei pra passar por isso dentro da minha família", prosseguiu.

A ex-governadora também afirmou que o herdeiro enaltece os pais "em público" apenas por "interesses pessoais", mas "no secreto humilha, pisa, nos neutraliza como se fôssemos um fantoche".

"É muito difícil sentir esta dor que corrói o peito", acrescentou.

A reaproximação entre mãe e filho, no entanto, já tinha sido divulgada nas redes sociais.

Há seis dias, a ex-governadora publicou em suas redes um vídeo em que registra uma visita do filho em sua casa.

Após comentários de seguidores perguntando se os dois já estavam de bem, ela respondeu com a frase "sangue não vira água".