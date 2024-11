Após ofensa de Janja a Musk, deputado pede que Itamaraty crie regras para primeiras-damas

A- A+

O deputado federal bolsonarista Evair de Melo (PP-ES) protocolou na Câmara um requerimento em que pede que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, "adote providências com vistas à implementação de protocolos claros e rigorosos que orientem a atuação de figuras simbólicas, como a primeira-dama, em eventos oficiais".

Segundo o parlamentar, a medida tem a finalidade de "prevenir novos constrangimentos à imagem do Brasil".

O protocolamento ocorreu dois dias após a ofensa da primeira-dama brasileira Janja da Silva ao bilionário Elon Musk, durante o evento paralelo do G20, no sábado.

O caso ocorreu quando Janja discursava sobre o combate à desinformação e a necessidade de regulamentação das plataformas digitais.

"Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk", disse ela, em referência ao empresário que foi convidado na última semana por Donald Trump para assumir um cargo no governo dos Estados Unidos.

No documento, Melo afirma que Janja "utilizou linguagem ofensiva e inadequada ao se referir ao empresário Elon Musk, amesquinhando a imagem do Brasil e trazendo vergonha no cenário internacional". O parlamentar também aponta que a fala da primeira-dama “compromete as relações bilaterais com os Estados Unidos, um dos principais parceiros estratégicos do Brasil”.

O deputado defende que o Itamaraty estabeleça "protocolos claros e rigorosos" que orientem a atuação de figuras públicas em eventos oficiais. O texto sugere que as medidas contemplem os seguintes pontos:

Estabelecimento de orientações sobre conduta e linguagem, alinhadas aos princípios de respeito e diplomacia;

Oferecimento treinamento básico em relações internacionais, com ênfase na importância de preservar os interesses estratégicos do Brasil;

Disponibilização de supervisão direta e coordenação com órgãos responsáveis, como a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, para garantir que os discursos estejam alinhados aos valores e objetivos da política externa brasileira.

Repercussão digital

A discussão digital sobre o caso foi dominada pela direita, tendo mobilizado 563 mil perfis e provocado aproximadamente 8 milhões de interações desde sábado.

É o que aponta levantamento feito pela consultoria Bites, que mapeou contas no X, notícias, blogs, perfis selecionados de Instagram e páginas abertas de Facebook.

Embora o volume de menções a Janja não tenha chegado a bater picos de outros temas relevantes da semana passada, como a escala 6x1 e as duas explosões que deixaram um morto na Praça dos Três Poderes, a Bites destaca que a discussão sobre a fala da primeira-dama roubou atenção desses outros temas desde o fim de semana.

Entre os perfis de direita com destaque no debate digital estão o do próprio Elon Musk e de parlamentares como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF).

O levantamento da Bites destaca que contas de centro-esquerda também foram críticas à postura da primeira-dama, como o advogado Thiago Sussekind.

O tom contra Janja nas postagens prosperou entre deputados e senadores. A Bites localizou manifestações de 37 deputados. Desse total, apenas três saíram em defesa da primeira-dama: Airton Faleiro (PT-PA), Odair Cunha (PT-MG) e André Janones (Avante-MG).

Já 25 deputados federais do PL mencionaram Janja em um total de 66 publicações críticas à ofensa contra Musk, que somaram 1,33 milhões de interações.

Na outra Casa Legislativa, foram ao menos 18 publicações em redes sociais críticas à Janja, de cinco senadores, todos de oposição: dois do PL, dois do Republicanos e um do PP. Nenhum nome alinhado ao governo saiu em defesa da primeira-dama.

