Após prever reforma ministerial até dia 21, Rui Costa diz que Lula ainda começará conversas

A- A+

Leia também

• Rui Costa diz que governo vai fazer 'conjunto de intervenções' para conter preços dos alimentos

• Sidônio apresenta plano de comunicação de 90 dias e recomenda comparações com governo Bolsonaro

• Haverá centralidade nas decisões e anúncios do governo, diz Rui Costa

Após prever que Lula tomaria uma decisão sobre mudanças no primeiro escalão até 21 de janeiro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, não teve nenhuma conversa com ele ou com outros ministros sobre trocas no governo.



Em entrevista nesta quarta-feira ao Bom Dia, Ministro, Rui afirmou que não há nenhum nome cotado "para entrar ou para sair" da gestão.



— A reflexão do presidente é consigo mesmo e ele não tem feito reuniões para discutir essa questão comigo ou com outra pessoa. No momento em que ele decidir fazer, vai chamar as pessoas para conversar — declarou, completando:



— Qualquer coisa que a gente antecipe agora seria especulação.



Em entrevista ao GloboNews em 9 de janeiro, o ministro falou que Lula queria mudanças "ainda neste mês".



— Nós teremos uma reunião de ministérios no dia 21. E, eventualmente, alterações, se o presidente assim decidir, devem ser feitas antes dessa reunião ministerial — completou Rui na ocasião.



A reunião ministerial citada pelo ministro aconteceu na última segunda, 20. Antes dela, houve uma troca na Secretaria de Comunicação Social (Secom), com foco em melhorar a comunicação do governo.



O novo ministro, Sidônio Palmeira, foi empossado na última semana no cargo que pertencia ao petista Paulo Pimenta. Além da Secom, outras substituições são esperadas para angariar apoio no Congresso e consolidar uma aliança para uma eventual reeleição de Lula em 2026.

Veja também