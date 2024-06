A- A+

Política Após proibição, Moraes dá nova decisão e libera reportagens sobre ex-mulher de Lira Ministro do STF afirmou que, após bloqueio, identificou que publicações eram reportagens, 'sem juízo de valor'

Moraes afirmou que "informações obtidas após a realização dos bloqueios" indicaram que os conteúdos derrubados não podem ser considerados como pertencentes a “um novo movimento em curso, claramente coordenado e orgânico, e nova replicagem, de forma circular, desse mesmíssimo conteúdo ofensivo e inverídico", como havia sido apontado por Lira.

O ministro destacou que os conteúdos liberados são "veiculações de reportagens jornalísticas que já se encontravam veiculadas anteriormente, sem emissão de juízo de valor". Com isso, podem voltar ao ar publicações do jornal Folha de S.Paulo e dos portais Terra e Brasil de Fato. Um vídeo da Mídia Ninja, no entanto, continua bloqueado.

Como mostrou o blog da colunista Malu Gaspar, Moraes determinou na terça-feira a retirada do ar de dois vídeos e duas matérias jornalísticas em que Jullyene Lins, ex-mulher de Lira, o acusa de agressão física, estupro e de envolvimento em corrupção.

A supressão dos conteúdos foi um pedido da defesa de Lira, que já havia obtido de Moraes uma vitória anterior, na última quinta-feira, com a remoção de um perfil na rede social X que chamou o presidente da Câmara de "estuprador" em letras maiúsculas.

