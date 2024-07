A- A+

Apoio Após reunião, Milton Leite diz que relação com Nunes melhorou, mas não crava apoio do União Partido vai fazer convenção neste sábado, mas adiar decisão sobre apoio a prefeito para agosto

O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União), afirmou nesta sexta-feira (19) que a relação com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) está melhor após os dois terem se reunido.

Entretanto, ele não cravou se o União Brasil vai apoiar a reeleição do prefeito.

— Melhorou o ambiente, dirimiu-se muitas dúvidas. Nós discutimos muito o governo de coalizão, está muito bom, melhorou 90%. O que era ruim e péssimo, melhorou, se encaminha bem — afirmou ao Globo.

O União tem a convenção municipal marcada para a manhã deste sábado (20).

Na ocasião, devem ser lançadas as candidaturas de 56 vereadores, mas o partido vai definir o apoio na disputa ao Executivo municipal somente em agosto, após a convenção do MDB.

Segundo o Globo apurou, o entorno de Nunes está confiante de que agora “os ponteiros estão acertados” e que o apoio virá.

A ideia é delegar a escolha para a Executiva, que é liderada por Leite, com o argumento de que como ainda não há candidaturas lançadas — o MDB só oficializa a chapa Nunes-Mello Araújo em 3 de agosto — não há como definir um nome.

Desde o início da pré-campanha, Leite vinha respaldando a pré-candidatura de Nunes, mas há duas semanas a relação azedou e o vereador ameaçou apoiar outros nomes alegando que havia falta de diálogo e de participação do partido na gestão do emedebista.

Alguns dos problemas seriam a falta de protagonismo do União na escolha da vice, que ficou com o PL, e o fato do prefeito não ter dado o devido destaque ao papel de Leite na suspensão da greve dos motoristas de ônibus.

Em duas ocasiões, em menos de um mês, o presidente da Câmara negociou com o sindicato e conseguiu reverter a ideia de greve no sistema de transporte.

Vetos a projetos aprovados na Câmara, como a Lei de Zoneamento, também teriam sido um fator.

A reunião desta sexta foi costurada por integrantes do MDB, entre eles o deputado federal Baleia Rossi e integrantes da gestão Nunes, durante toda a semana.

A conversa era tida como necessária para que os dois entrassem em sintonia novamente, até porque os dois caminharam juntos durante toda a gestão.

No último dia 5, Milton Leite disse ao GLOBO que estava estudando apoiar outras candidaturas e que “todas as opções” estavam na mesa, de Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) até Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB).

No caso deste último, Leite nunca chegou a conversar com ele, mas o ex-coach chegou a se reunir algumas vezes com lideranças da Executiva nacional do União, portanto ele seria a segunda opção em caso de um desembarque do projeto de Nunes.

Entretanto, após essa conversa, há otimismo no entorno do prefeito.

Um fator relevante que pesa contra o ex-coach neste cálculo é que o PRTB vive uma série de disputas internas e questionamentos da atual direção que podem minar sua candidatura.

Até o momento, não foi marcada a convenção da sigla em São Paulo, condição necessária para oficializar o lançamento de um candidato.

Veja também

projeto de lei Lira diz que líderes da Câmara erraram com o projeto que equipara aborto a homicídio