Apresentado como "marionete" de Castro, Ramagem consegue derrubar inserção de Paes na Justiça

Depois de derrotas na Justiça Eleitoral, a campanha de Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura do Rio conseguiu uma vitória: a derrubada de inserções televisivas em que Eduardo Paes (PSD) o colocava como marionete do governador Cláudio Castro (PL).

Ramagem alegou que o material era “calunioso, difamatório e injurioso”.

O desembargador eleitoral Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves determinou a retirada de seis inserções veiculadas pela campanha de Paes, sob o argumento de que a propaganda “atenta contra a honra do candidato”.

O magistrado também escreveu, na decisão, que “a perpetuação da publicação pode gerar o desequilíbrio entre as campanhas, constantemente combatido pela Justiça Eleitoral”.

Até então, era Paes quem vinha vencendo a batalha judicial.

O prefeito conseguiu derrubar duas peças de Ramagem: uma o associava de forma genérica a criminosos; outra, ao ex-governador Sérgio Cabral (MDB).

No caso de Cabral, a Justiça entendeu que a relação entre ele e Paes é antiga, e que o ex-governador não é um personagem do atual processo eleitoral.

A campanha de Ramagem está recorrendo dessa decisão, que chegou a conceder direito de resposta ao prefeito.

Caso ela seja mantida, Eduardo Paes terá três direitos de resposta, de um minuto cada, no lugar da inserção do candidato do PL.

