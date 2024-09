A- A+

manifestação Ato bolsonarista no 7 de Setembro teve 45 mil pessoas, um quarto do público na manifestação anterior Em 25 de fevereiro, quando o ex-presidente foi a protesto "em defesa do estado democrático de direito", comparecimento foi de 185 mil pessoas, diz núcleo de pesquisadores

A manifestação com presença do ex-presidente Jair Bolsonaro que ocorreu hoje em São Paulo pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) teve a presença de 45,4 mil pessoas, aponta uma estimativa feita pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital, núcleo de pesquisa da Universidade de São Paulo (USP).

Liderado pelo pesquisador Pablo Ortellado, o grupo usa uma metodologia que produz fotografias aéreas em diversos pontos e em diversos momentos para fazer uma aproximação estatística da quantidade de pessoas presentes.

O número divulgado é referente ao pico de comparecimento do ato na Avenida Paulista (16h05), e tem margem de erro de 5.400 pessoas para mais ou para menos.

Em comparação à última manifestação em via pública com presença de Bolsonaro, o ato deste 7 de setembro teve uma queda expressiva no público presente.

Em 25 de fevereiro, quando o ex-presidente foi a prostesto "em defesa do estado democrático de direito", o comparecimento foi cerca de quatro vezes maior, com 185 mil pessoas.

Naquela ocasião, manifestantes haviam sido orientados a não hostilizarem Alexandre de Moraes e o STF, e o ato foi usado mais como uma demonstração de força por parte de Bolsonaro.

Tanto a manifestação de hoje quanto a de 24 de fevereiro foram convocadas pelo pastor Silas Malafaia.

Candidatos a prefeito: Marçal chega atrasado, diz ter sido barrado e é chamado do mentiroso por Malafaia; Nunes tem participação discreta

O grupo de Ortellado possui um histórico de medições de outras manifestações, tanto de esquerda quanto de direita, há mais de dois anos.

A manifestação de hoje foi a quarta maior da série, atrás também do 7 de Setembro de 2022 em Copacabana (64 mil pessoas) e da festa da vitória da eleição de Lula em 2023 (58 mil pessoas).

Essas manifestações mais recentes, porém, são menores do que outras ocorridas na última década, como os protestos de 2013 e os atos pelo impeachment de Dilma Roussef.

Nessa época, porém, o grupo da USP ainda não produzia essas estimativas.

E comunicado à imprensa Ortellado e seus colegas Márcio Moretto e Alexandre Siqueira explicaram como a medição foi feita a partir de fotografias registrando fragmentos da massa de pessoas.

"Foram tiradas 72 fotos entre as 14:25 e as 16:05. Dezoito fotos tiradas às 16:05 horas foram selecionadas de forma a cobrir a extensão da manifestação, sem sobreposição. Cada uma das fotos foi repartida em 8 pedaços", escrevem os cientistas.

Um software foi então aplicado à imagem para identificar a quantidade de cabeças fotografadas de cima que está contida na imagem.

O método tem precisão de 72,9%, dizem os pesquisadores.

A Polícia Militar de São Paulo, que costumava fornecer estimativas de público sem explanar a metodologia, não comunicou nenhum número hoje.

