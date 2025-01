A- A+

ELEIÇÃO SÁBADO (1) Às vésperas da eleição do Congresso, Alcolumbre faz reuniões individuais com senadores Favorito a sucessão de Pacheco, parlamentar negociou espaços em comissões e prioridades do governo

Favorito na eleição para a presidência do Senado, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) fez uma rodada de encontros com parlamentares do governo e da oposição para encaminhar a votação de sábado, quando deve ser eleito. O parlamentar esteve com o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), na manhã desta quinta-feira (30), ocasião em que ouviu uma prévia sobre quais devem ser as prioridades do Palácio Planalto para este ano. Entre as propostas de maior interesse está a segunda fase da reforma tributária. Segundo o petista, Alcolumbre aquiesceu ao pedido.

No início da semana, Alcolumbre teve encontro com o líder do PL, Carlos Portinho (PL-RJ). Na conversa, ficaram definidos os espaços do partido de Jair Bolsonaro nas comissões da Casa. A sigla irá comandar a Comissão de Infraestrutura, com Marcos Rogério (PL-RN), e a de Segurança Pública, com Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



No mesmo dia, ele também teve outro encontro com o líder da oposição na Casa, senador Rogério Marinho (PL-RN). Marinho pediu a Alcolumbre respeito à proporcionalidade dos partidos na Casa. Desde a última eleição da Mesa Diretora, o PL, apesar de ser a segunda maior bancada da Casa, ficou de fora dos espaços de poder.

Alcolumbre esteve ainda com o líder do Podemos, Carlos Viana (MG). Há uma preocupação na legenda sobre sua participação, já que o partido pode ter dois candidatos disputando contra o senador. O senador Marcos do Val (Podemos-ES) já protocolou sua candidatura e há dúvidas se a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) irá concorrer ou não.

Um assunto recorrente nas conversas levadas ao candidato foi sobre o andamento da reforma eleitoral, que está parada no Senado desde 2021, com a relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI). As mudanças no processo eleitoral de 2026 precisam ser sancionadas até outubro deste ano, de acordo com a regra da anualidade, e, por isso, a urgência dos parlamentares.

O Senado marcou a escolha do novo presidente da Casa e dos integrantes da Mesa Diretora para o dia 1º de fevereiro, sábado. A reunião fora de um dia útil também ocorreu na primeira eleição Alcolumbre à presidência, em 2019. A expectativa é que ele retorne ao comando, já que conquistou apoio da maioria dos colegas.

No mesmo dia ocorre a eleição do novo presidente e Mesa da Câmara dos Deputados.

Quem ocupará o cargo na Câmara, no lugar de Lira, deverá ser o atual líder do Republicanos, Hugo Motta (Republicanos-PB), que já recebeu apoio da maioria dos líderes, com exceção do PSOL e Novo.

