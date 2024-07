Benedita da Silva diz que Zambelli "terá a correção necessária" após ofensa de deputada

A- A+

A deputada Benedita da Silva (PT-SP) disse que vai notificar judicialmente a também deputada Carla Zambelli (PL-SP), após a parlamentar bolsonarista a chamar de "Chica da Silva" durante uma live nas redes sociais.

Ao Globo, a petista afirmou que a fala teve cunho racista e acredita que "ela (Zambelli) terá a correção necessária".

"Estava ali como coordenadora geral do encontro, preocupada com o encontro. Quando eu soube, já tinham tomado providências na Câmara, o PT já tinha se manifestado com uma nota de repúdio, e as mulheres (do evento) já estavam também se posicionando nos seus núcleos" disse Benedita.

"Eu acredito que ela terá a correção necessária, se jurídica, se política, mas já tomaram providência. Eu acho que isso ela vai ter que responder, porque já tem gente entrando com ações" completa a deputada.

A declaração de Zambelli foi feita, nesta terça-feira (2), enquanto reclamava de não ter poder de fala na Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorre em Maceió (AL).

"Eu não vou ter poder de fala, né? Eu não vou falar porque provavelmente... não sei porque não vou falar. Parace que já foi montada pela pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva" disse Zambelli em live.

Chica da Silva foi uma escravizada brasileira alforriada que ficou famosa pelo poder que exerceu no arraial do Tijuco, hoje a cidade mineira de Diamantina. Devido à sua ascensão social, ela se tornou uma das mulheres negras mais importantes da sociedade colonial de Minas Gerais do século 18.

A deputada Benedita da Silva é a atual coordenadora da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados.

No evento, marcado pelo encontro internacional legislativo dos países-membros do G20 no Brasil, foram debatidos temas como a ampliação da representatividade feminina em espaços de decisão, o combate às desigualdades e a promoção da autonomia econômica das mulheres.

Esquerda alega racismo

Após repercutir o vídeo em que Zambelli chama da deputada de Chica da Silva, o Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro publicou uma nota condenando a declaração e apontando racismo na fala da parlamentar.

"Nossa solidariedade e apoio a nossa grande referência e exemplo de luta @dasilvabenedita, que foi chamada de 'Chica da Silva' pela deputada bolsonarista Carla Zambelli. Benedita tem uma trajetória política exemplar, principalmente na luta do povo preto. Racistas não passarão."

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também demonstrou apoio à Benedita.

"A deputada Benedita da Silva é uma das maiores referências da política nacional. Uma inspiração para homens e mulheres que lutam por um país democrático, desenvolvido e sem racismo. Deputada Benedita, amamos a senhora e sempre estaremos ao seu lado", escreveu.

