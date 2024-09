A- A+

impeachment Bia Kicis diz que 150 deputados e 31 senadores confirmaram apoio a impeachment de Moraes Kicis declarou que os trabalhos no Legislativo serão obstruídos pelos parlamentares, até que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, receba formalmente o pedido

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) disse na tarde deste sábado, 7, que 150 deputados federais e 31 senadores manifestaram apoio a um eventual impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O novo pedido contra o magistrado deve ser protocolado na próxima segunda-feira.



Kicis declarou que os trabalhos no Legislativo serão obstruídos pelos parlamentares, até que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, receba formalmente o pedido.



"Nós temos agora mais 150 deputados que já assinaram pedido de imposto, que será entregue na segunda-feira. Nós temos 31 senadores já confirmados, favoráveis ao pedido de impeachment", afirmou



Ela participa de manifestação contra Moraes na Avenida Paulista.

Os manifestantes defendem quatro "bandeiras": fim da "perseguição e das prisões políticas"; anistia para presos nos ataques de 8 de janeiro; encerramento de todos os inquéritos "ilegais"; e o impeachment de Alexandre de Moraes.

