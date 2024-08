A- A+

Decisão do STF Bolsonaristas criticam suspensão de X e governistas afirmam que "lei tem que ser cumprida" Em últimas postagens, políticos se dividem entre a crítica e a aceitação do bloqueio da rede

Deputados e senadores bolsonaristas utilizam os últimos momentos da rede social X no Brasil para criticar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Já os governistas defendem que a lei tem que ser cumprida e criticam Elon Musk. “No Brasil, não cumprir decisão judicial é crime, assim como é crime juiz não cumprir a lei.

E quando juiz ignora a lei para tomar decisão (como fez Alexandre de Moraes) ela é ilegal e não deve ser cumprida (como fez Elon Musk).

As regras de Alexandre não podem continuar valendo mais que as regras do Brasil!”, disse o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na rede.

Já o deputado federal Mario Frias (PL-SP) usou ironia para repercutir o argumento de Moraes de que a “a terra sem lei” da rede poderia interferir nas eleições municipais.

“O Elon Musk está preocupado com as eleições municipais. Confia”, afirmou ironicamente

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) cobrou uma reação das demais lideranças do país.

“Alexandre de Moraes, ao decidir tirar o X do País, toma a mais torpe, abusiva e anticonstitucional decisão já produzida no Brasil. Os demais ministros e o Congresso Federal não podem se calar, pois se assim o fizerem serão cúmplices deste lastimável episódio da pseudodemocracia”, escreveu.

Do lado governista, o deputado federal André Janones (Avante-MG) postou uma foto na academia como despedida da rede e escreveu que estava entrando constantemente no X para ver se já estava fora do ar.

“Aquela última biscoitada pra matar o gado de inveja antes dessa bosta acabar! Eu entrando aqui a cada 5 minutos pra ver se essa bosta já saiu ar”, disse.

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) destacou que a lei precisa ser cumprida e chamou Elon Musk de playboy.

“Elon Musk não passa de um playboy mimado, prepotente e arrogante. Ele sim, apaixonado por ditaduras como a de 1964, sonha com nova interferência externa na defesa e soberania de países sul-americanos. A verdade é uma só: não existe censura no Brasil, há desobediência de um empresário estrangeiro às nossas leis. Para ele, a única coisa que importa é dinheiro e poder, custe o que custar”, escreveu.

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, também se manifestou.

“E agora, Elon Musk, sestá bloqueado!!!!! Aqui no Brasil, tem lei!!!! Bye, bye!”, afirmou.

