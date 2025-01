A- A+

Conflito Bolsonaro cobra Marcos Pontes por candidatura ao Senado à revelia do partido: "É esse o pagamento?" Ex-presidente defende apoio da bancada a Davi Alcolumbre (União-AP) e poder negociar cargos na Mesa Diretora da Casa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cobrou o seu ex-ministro e atual senador Marcos Pontes (PL-SP) por tentar se eleger presidente do Senado.

Em entrevista ao canal AuriVerde, no YouTube, o ex-mandatário chamou a candidatura de "lamentável" e disse que ocorria à revelia do partido. Procurado, Pontes não se manifestou.

A bancada bolsonarista apoia a eleição de Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência da Casa, por orientação do próprio Bolsonaro. O acordo prevê que o PL indique um nome para a vice-presidência.

— Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado lá o meu amigo Marco Feliciano, com uma dor no coração enorme. Deixei de lado o Marco Feliciano para te apoiar ao Senado e esse é o pagamento? — questionou.

Em outro trecho da entrevista, Bolsonaro afirmou ser necessário "compor" para que o partido assuma postos relevantes na Mesa Diretora da Casa e tenha representatividade em discussões. Na última eleição, o PL não apoiou a candidatura de Rodrigo Pacheco (MDB-MG), perdeu, e ficou sem vagas na Mesa.

— A única forma de nós sermos algo dentro do Senado e não sermos zumbis como somos hoje é não tendo um candidato. Se não conseguimos ganhar com o Rogério Marinho (PL-RN), que é um baita articulador, não vai ser com você agora — completou Bolsonaro.

