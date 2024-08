A- A+

São Paulo Bolsonaro se irrita com Nunes por vídeo de apoio à Joice e faz insatisfação chegar ao prefeito Ex-presidente criticou a aliados estratégia de campanha do candidato à reeleição

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou com a gravação de um vídeo feito pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em apoio a Joice Hasselmann, que é candidata à Câmara Municipal da cidade, e fez o recado chegar ao candidato à reeleição por meio de aliados.

Nunes tenta se manter no cargo com o apoio de Bolsonaro e, inclusive, acatou a indicação do Coronel Ricardo Mello Araújo (PL) para vice.

Apesar de buscar o voto do eleitorado bolsonarista, o candidato desagradou o clã Bolsonaro por se mostrar simpático à ex-deputada que acumulou desavenças com a família do ex-presidente nos últimos anos.

A interlocutores, Bolsonaro externou decepção com a gravação e criticou a estratégia da campanha de Nunes.

Bolsonaro e seus filhos definem Joice como "traidora da direita bolsonarista" e cobram que Nunes se mostre alinhado com a pautas ideológicas, como a proibição do aborto e críticas à chamada ideologia de gênero.

Também há críticas quanto às estratégias de campanha, na qual Ricardo Mello Araújo, nas palavras descritas por aliados de Bolsonaro, vem sendo "exibido como troféu quando é conveniente e escondido quando é necessário", porém, sem qualquer participação estratégica.

Um dos gestos criticados pelo núcleo mais próximo do ex-presidente é a ausência de convites para que um representante do bolsonarismo acompanhe a equipe de Nunes nos debates.

E, por isto, há cobranças quanto a diálogos para tomadas de decisões.

Um dos filhos de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) diz que Nunes "cavou a própria sepultura" ao pedir votos para Joice.

- É inacreditável como Nunes cava a própria sepultura ao apoiar a maior traidora do bolsonarismo. Ele tem o apoio do PL, mas falha nos acenos, nessa tentativa de se posicionar ao centro. É nesse vácuo que Pablo Marçal (PRTB) tem crescido, por se alinhar com o eleitorado fiel aos nossos valores - afirmou.

O deputado opinou que Nunes deveria se manifestar em relação a questões ideológicas caras à família Bolsonaro.

- Eu quero ver o Nunes falando contra o aborto, contra a ideologia de gênero e sobre as perseguições que sofremos pelo Brasil. O nosso eleitor (da família Bolsonaro) está esperando esta sinalização - completou.

Além de Eduardo Bolsonaro, seguidores também criticaram o apoio nos comentários e marcaram o perfil do deputado.

Na publicação, Joice Hasselmann convoca os eleitores a se unirem contra Guilherme Boulos (PSOL), principal oponente de Nunes, segundo as pesquisas eleitorais.

Nunes, por sua vez, convoca seus eleitores a conhecerem as redes sociais de Joice e diz ser importante eleger vereadores da sua coligação.

O prefeito afirmou que conversará sobre o assunto com Eduardo e que Joice é apenas mais uma das vereadoras de sua coligação.

Joice esteve afastada da política desde 2022, após ser derrotada e romper com o bolsonarismo em 2019. Desde então, a ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara tornou-se uma adversária do bolsonarismo.

