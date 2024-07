A- A+

polícia federal Bolsonaro respondeu com "selva" após Cid enviar link de leilão de joia; veja mensagem PF encontrou no celular de Bolsonaro registros de que ele acessou site em que ocorria venda

O ex-ajudante de ordens Mauro Cid enviou ao ex-presidente Jair Bolsonaro o link de um leilão online de um kit de joias recebidos pela Presidência da República.

Em resposta, Bolsonaro escreveu "selva", jargão militar. A PF apontou a troca de mensagens como uma das evidências de que Bolsonaro sabia do suposto esquema de venda de presentes do acervo presidencial.

No celular de Bolsonaro, a PF também encontrou registros de navegação, os chamados "cookies", que mostram que o ex-presidente de fato abriu o link do leilão, 21 minutos depois de ter sido enviado por Cid. Já a mensagem "selva" foi enviada após a abertura do link.

O diálogo ocorreu em 4 de fevereiro de 2023. Quatro dias depois, Cid envia o link de uma transmissão de um leilão no Facebook e escreve: "daqui a pouco é o kit". Entretanto, o item não foi comprado.

Houve uma tentativa de agendar um novo leilão, mas depois Cid afirma que não quer mais vender as peças e pedem para elas serem enviadas para o endereço que Bolsonaro estava morando, na Flórida.

Veja também

AMÉRICA DO SUL Lula diz ser 'bobagem' Milei não participar de reunião do Mercosul: "É triste para a Argentina"