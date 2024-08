'Só prova o desequilíbrio', diz candidato alvo de cabeçada no debate em Teresina

A- A+

Após ser vítima de agressão pelo atual prefeito e candidato à reeleição em Teresina (PI), Dr. Pessoa (PRD), durante o debate desta quinta-feira na Band, o líder comunitário Francinaldo Silva Leão ( PSOL) utilizou suas redes sociais para manifestar sua indignação.

O psolista se preparava para fazer a réplica quando foi atingido por uma cabeçada do adversário. Posteriormente, o prefeito pediu desculpas "aos teresinenses" pelo ato.

Logo depois do debate, o candidato do PSOL postou nos stories de seu Instagram um vídeo apresentando um recorte do momento da agressão e escreveu:

"Só prova o desequilíbrio da péssima gestão do atual prefeito de Teresina. Não vão conseguir nos calar". Na sequência, Leão utilizou o seu feed para manifestar seu descontentamento.

No feed, Leão relatou a agressão, e declarou que o ato sofrido irá fortalecê-lo para seguir em sua campanha.

"Fui atacado por defender nossa periferia, por dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Mas saibam de uma coisa: Não vão me calar !(Não vão calar a periferia de Teresina)! Cada agressão (apesar do descontrole do prefeito, minha luta seguirá para que cada cidadão seja ouvido) só fortalece a minha luta para garantir que cada cidadão seja ouvido. Seguirei forte e lutando por uma Teresina Periférica com a força do seu povo" postou.

O ataque ocorreu enquanto os candidatos abordavam o tema da saúde pública.

Após Francinaldo Leão (PSOL)questionar o prefeito Dr. Pessoa (PRD) sobre a atual situação da saúde na cidade, o gestor se encaminhou em direção ao adversário para respondê-lo em curta distância, no entanto, quando o opositor se preparava para iniciar sua réplica, foi atingido por uma cabeçada pelo prefeito de Teresina (PI).

O partido do Leão, PSOL, também se manifestou sobre o caso prestando solidariedade ao candidato.

O prefeito também foi às redes para se desculpar, mas com a população da capital do Piauí. Dr. Pessoa acusou o líder comunitário de agir com agressividade com ele durante todo o debate, e insinuou uma aliança entre Francinaldo Leão e Fábio Novo ( PT).

A postagem recebeu diversas mensagens de eleitores revoltados com a postura do prefeito.

