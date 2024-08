Prefeito de Teresina agride adversário com cabeçada durante debate da Band Piauí; vídeo

A- A+

O atual prefeito de Teresina (PI) Dr. Pessoa (PRD), agrediu Francinaldo Leão (PSOL), durante o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura da capital piauiense, realizado pela Rede Bandeirantes nesta quinta-feira (8). Veja o vídeo abaixo:

Os dois debatiam entre si quando o prefeito se aproxima de Francinaldo, que se preparava para a réplica, e lhe dá uma cabeçada: " Estou sendo agredido", dispara o psolista.

ABSURDO! O atual Prefeito de Teresina e candidato à reeleição AGREDIU COM UMA CABEÇADA Francinaldo Leão, candidato do PSOL, durante o #DebateNaBand.



José Pessoa Leal é médico e professor, já foi vereador de Teresina por quatro mandatos e deputado estadual por um mandato. Ele saiu do Republicanos e se filiou ao Partido da Renovação Democrática (PRD).

Francinaldo Silva Leão é fundador do Partido Socialismo e Liberdade no Estado do Piauí. Ele foi estivador, vendedor no comércio local e atualmente atua como motorista de aplicativo. Nas eleições municipais de 2020, foi candidato a vereador em Teresina pelo PSOL.

Dr. Pessoa é um dos prefeitos desta eleição que declarou patrimônio até três vezes maior após quatro anos de mandato. Em 2020, ele disse ter R$ 390,9 mil em bens — R$ 507, 69 mil em valores corrigidos pela inflação no período. Agora, disse ter acumulado R$ 1,4 milhão, um acréscimo de 258% em relação ao total de bens que possuía há quatro anos.

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 para a escolha de vereadores e prefeitos acontece no 6 de outubro.

