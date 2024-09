Candidata a vereadora no Rio diz ter sido vítima de montagem feita por IA de conteúdo pornográfico

A- A+

A candidata a vereadora no Rio de Janeiro Letícia Arsenio (Podemos) denunciou ter sido vítima de montagens feitas por Inteligência Artificial que transformaram vídeos e fotos pessoais em conteúdo pornográfico.

Em um relato publicado nas suas redes sociais nesta sexta-feira, ela disse ter sido alertada por um apoiador que, ao buscar seu nome na internet, encontrou as imagens publicadas em um site adulto. Letícia, que também é vice-presidente do Federação do Estado do Rio de Esportes Eletrônicos, afirmou que levou o caso para ser investigado pela Polícia Federal.

Segundo ela, 21 fotos e um vídeo foram retirados de suas redes sociais e editados com o uso de ferramentas de IA para colocá-la em "situações humilhantes".

A montagem foi publicada em uma plataforma de conteúdo adulto como se fosse um "vazamento de fotos íntimas".

Letícia acredita que o crime tenha o objetivo de prejudicar sua campanha porque a postagem dizia que ela era candidata, informava seu número na urna e contava com hashtags depreciativas.

— É impressionante que, quando uma mulher que não vem da política tradicional tem chance real de ocupar um lugar de poder, as pessoas tentam nos ultrajar, humilhar e difamar para que a gente seja impedido de atingir os nossos objetivos — disse ela.

A candidata afirmou que ainda estava "chocada, com raiva e ainda digerindo" a situação, mas disse que faria o registro de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e o levaria o caso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

"Essa maldade, esse baixo nível, não vai ficar impune", acrescentou ela.

