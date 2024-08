A- A+

Roraima "Candidata única": com racha no União em Roraima, TRE determina Catarina Guerra para campanha na TV Imbróglio entre ala municipal e nacional do partido evidencia disputa entre dois candidatos; adversário político diz que vai recorrer da decisão

Candidata à prefeitura de Boa Vista (RR), a deputada federal Catarina Guerra (União) foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE - RR) a participar do horário eleitoral como "candidata única" do União Brasil, a partir do dia 30.

A decisão da corte eleitoral, desta quinta-feira, traz novos rumos a uma crise interna da sigla, envolvendo a parlamentar com o deputado federal Nicoletti, que também está registrado como postulante ao cargo pelo mesmo partido.

Nicoletti afirmou que vai recorrer da decisão: "Fiquem tranquilos, 'Nicoletti' continua como candidato do União Brasil", disse em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

Em nota, o TRE- RR afirmou que o juiz eleitoral Breno Jorge Portela Silva Coutinho assinou a liminar que reconhece a deputada como a única pessoa apta a exercer os atos eleitorais como candidata à prefeitura de Boa Vista pela coligação "Uma Nova Boa Vista, Boa Para Todos" até que haja uma nova manifestação judicial.

O deputado federal Nicoletti ainda espera que a Justiça Eleitoral reconsidere a determinação: "Fizemos a convenção, na qual nós vencemos por 11 votos a seis, democraticamente, e nós temos certeza que o juiz ainda vai definir o mérito", disse, em tom confiante, no vídeo publicado na rede social.

Entenda o caso

O racha entre os postulantes começou antes mesmo das convenções do partido. Catarina Guerra, que foi legitimada pela Executiva nacional, conta com a benção do governador Antonio Denarium ( PP) e correligionários que integram a gestão estadual.

Nicoletti preside o diretório municipal e tem o apoio dos dirigentes locais.

Após consenso da convenção do União Brasil, no início deste mês, outra reunião formalizou o nome do deputado como candidato a prefeito. No entanto, três dias depois, o diretório nacional se manifestou a favor da deputada. E assim a sigla registrou as duas candidaturas no TRE.

Em nota, a deputada disse que sempre esteve alinhada à direção nacional e que seu nome sempre figurou como o "mais viável" para enfrentar o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB).

Em sua rede social, Nicoletti afirma ter realizado diversos pedidos de impugnação contra o registro de candidatura de Guerra, em que apenas um foi acolhido pelo juiz eleitoral do caso: "nós sabemos que isso foi em virtude de indução ao erro, ‘politicância de má fé’ dos advogados que colocaram algumas jurisprudências para confundir o juiz eleitoral".

O deputado defende que os advogados de Guerra disseram ao juiz que a ala nacional poderia intervir na escolha do candidato, mas, segundo ele, essa determinação só acontece em coligações, em que Executiva nacional pode realizar alterações.

"Eles (advogados de Catarina) retiraram os trechos de coligações e deixaram apenas a jurisprudência, deixando a induzir que seria para a escolha de candidatos", concluiu.

Em sua rede social, a candidata à prefeita da capital de Roraima compartilhou com seus seguidores a decisão da Justiça Eleitoral:

Até o momento, Nicoletti ficará fora do horário eleitoral, que terá seu início no próximo dia 30 de agosto e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral ( TSE), será exibido até o dia 3 de outubro, três dias antes do primeiro turno eleitoral.

