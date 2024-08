Candidato à sucessão de Lira, Elmar assume o maior bloco da Câmara de olho em votos

A- A+

Tido como favorito do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para a sua sucessão, o líder do União Brasil na Casa, Elmar Nascimento, assumiu a liderança do maior bloco partidário nesta quarta-feira.

O grupo reúne 161 deputados e oito partidos: União Brasil, PP, PSDB/Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade e PRD. A previsão é de que Elmar permaneça no cargo até fevereiro de 2025, justamente o mês em que será eleito o novo presidente da Câmara.

O parlamentar também assumiu a liderança do bloco em período estratégico, já que Lira externou a vontade de criar um consenso em torno de um único candidato e declarou que definiria neste mês o nome que terá o seu apoio na corrida pela cadeira. Estar na liderança do "blocão", portanto, é considerado fundamental para conseguir votos.

Como mostrou ontem o colunista Lauro Jardim, do GLOBO, Elmar Nascimento e Marcos Pereira devem ter um encontro nos próximos dias para definir os passos a partir da escolha do presidente da Câmara dos Deputados.

O círculo mais próximo de Lira tenta ao máximo evitar possíveis rachas e deseja que os nomes preteridos estejam ao lado daquele que for escolhido.

O Palácio do Planalto, por sua vez, ainda observa as articulações à distância e quer evitar possíveis contratempos na pauta da Câmara, que tem pela frente neste semestre projetos importantes como a segunda fase da regulamentação da Reforma Tributária.

Veja também

ALIADOS Centrais Sindicais assinam nota conjunta em apoio ao ministro Alexandre de Moraes