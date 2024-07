Cantor e compositor Oswaldo Montenegro afirma, em entrevista: "Virei um ermitão"

Assisti ao maravilhoso show de Oswaldo Montenegro, ontem, na Expoagro, em Afogados da Ingazeira. Com um grande público e fãs de carteirinha, como eu, Montenegro cantou seus grandes sucessos, como Bandolins, A lista, Lua e Flor e Quando a gente ama.

Há pouco, numa dessas boas surpresas e casualidades da vida, bati de frente com ele no café da manhã no hotel Brotas. Simpático, mas arredio, pedi uma entrevista para o musical que faço às sextas-feiras para a Rede Nordeste de Rádio e ele me disse que há muito tempo deixou de falar com a Imprensa.

“Virei um ermitão, podes crer. Não me entusiasmo em dar mais entrevistas”, disse. Perguntei a razão. Ele me respondeu: “Pra falar de quê? O que eu tenho pra falar? Nada. Aos 68 anos, tudo que eu tinha que falar, já falei”.

Eu insisti: falar de sua obra e carreira, que são fantásticas. Montenegro foi lacônico: “Rapaz, sinceramente, prefiro curtir meus dois netinhos. Hoje em dia, eu não saio de casa para lugar nenhum, só para ver meus netinhos adoráveis e fazer shows”.

Um eremita ou ermitão é um indivíduo que, usualmente por penitência, religiosidade, misantropia ou simples amor à natureza, vive em um lugar deserto, isolado. O local de sua morada é designado eremitério. Mas Oswaldo não mora em um lugar deserto.

Me disse que mora no Leblon. Lá, diferente de um deserto, ele acorda todos os dias vendo o mar e a paisagem maravilhosa da capital carioca. Perguntei como um ermitão deixa o Rio, pega três horas de voo e ainda 400 km de estrada para fazer um show no Sertão pernambucano?

Deu uma risada e disse: “Boa pergunta, mas virei mesmo um ser estranho. Se eu der uma entrevista a você, todos os seus coleguinhas vão me procurar e eu não tenho a menor empolgação para falar mais hoje em dia”.

No café da manhã, Oswaldo Montenegro quase não comeu nada. Tomou duas Cocas light e fumou charuto.