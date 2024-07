A- A+

palamentares Carla Zambelli diz ter confundido nome de Benedita da Silva com o da ex-escravizada Chica da Silva Parlamentar, Carla, disse ainda que se desculpou com a petista ainda durante a Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorre em Maceió (AL)

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) disse que se "equivocou" ao chamar a também deputada Benedita da Silva de Chica da Silva em uma live realizada nesta terça-feira (2) em suas redes sociais. Em nota, a parlamentar bolsanarista alegou que confundiu os nomes e que se desculpou com a petista ainda durante a Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorre em Maceió (AL).

"Imediatamente quando percebeu o ocorrido, Zambelli apagou a publicação de suas redes e se desculpou com a deputada Benedita. A conversa foi amigável e houve compreensão da situação." diz o comunicado.

'Zambelli lamenta o referido lapso, mas torna público que não houve qualquer intenção de ofensa à sua colega de Parlamento. Mais uma vez, Carla Zambelli pede desculpas à deputada Benedita da Silva"completa a nota.

Parlamentares da esquerda saíram em defesa da deputada Benedita da Silva e afirmaram que a declaração de Zambelli foi racista. Ao Globo, a petista disse que vai notificar judicialmente a deputada.

"Estava ali como coordenadora geral do encontro, preocupada com o encontro. Quando eu soube, já tinham tomado providências na Câmara, o PT já tinha se manifestado com uma nota de repúdio, e as mulheres (do evento) já estavam também se posicionando nos seus núcleos. Eu acredito que ela terá a correção necessária, se jurídica, se política, mas já tomaram providência. Eu acho que isso ela vai ter que responder, porque já tem gente entrando com ações" disse Benedita.

A declaração de Zambelli foi feita, nesta terça-feira (2), enquanto reclamava de não ter poder de fala na Reunião de Mulheres Parlamentares do P20, que ocorre em Maceió (AL).

"Eu não vou ter poder de fala, né? Eu não vou falar porque provavelmente... não sei porque não vou falar. Parace que já foi montada pela pela Secretaria da Mulher, que é a Chica da Silva" disse Zambelli em live.

Chica da Silva foi uma escravizada brasileira alforriada que ficou famosa pelo poder que exerceu no arraial do Tijuco, hoje a cidade mineira de Diamantina.

Devido à sua ascensão social, ela se tornou uma das mulheres negras mais importantes da sociedade colonial de Minas Gerais do século 18.

A deputada Benedita da Silva é a atual coordenadora da Secretaria da Mulher na Câmara dos Deputados.

No evento, marcado pelo encontro internacional legislativo dos países-membros do G20 no Brasil, foram debatidos temas como a ampliação da representatividade feminina em espaços de decisão, o combate às desigualdades e a promoção da autonomia econômica das mulheres.

