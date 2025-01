A- A+

Relações Exteriores Chanceler de Lula fará périplo a sete países caribenhos, com destino final a Cuba Cooperação, comércio e cúpula de líderes no Brasil com Lula estão entre os temas a serem tratados

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, visitará, a partir desta terça-feira, sete países da Comunidade do Caribe (Caricom). O périplo, que terminará na sexta-feira, em Cuba, ocorre em um momento de mudança no cenário geopolítico das Américas, com a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

A ida de Vieira à região tem, entre outros objetivos, discutir a cúpula de líderes caribenhos em Brasília, no dia 13 de junho deste ano, reunidos em Brasília, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, o governo Lula transmite a mensagem de que quer uma aproximação com a região, tanto em negócios como em posições comuns em fóruns internacionais.



"Brasil e Caribe possuem longa trajetória de cooperação, compartilham preocupações comuns e buscam promover a paz, a integração e o desenvolvimento regionais", destacou o Itamaraty, em uma nota.

Como chanceler de Lula neste terceiro mandato, Mauro Vieira ainda não havia visitado os países do Caribe. O périplo começa nesta terça-feira, em Trinidad e Tobago e Granada.

Na quarta-feira, Mauro Vieira visitará Barbados e Antígua e Barbuda. Na quinta-feira, estará na Jamaica e, na sexta-feira, Bahamas e Cuba.

Em Havana, Vieira vai se reunir com o chanceler Bruno Rodríguez. Existe a possibilidade de um encontro com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

A ampliação e diversificação dos fluxos comerciais com o país é um dos principais temas da visita a Cuba. Outro assunto a ser tratado é a possibilidade de cooperação, na esteira de desastres naturais, como os furacões Oscar e Rafael e o recente terremoto que assolou a ilha em dezembro passado.

O governo Lula defende o fim das sanções americanas a Cuba. As restrições econômicas tiveram alguma flexibilização na gestão do ex-presidente Joe Biden, que pode ser revertida por Donald Trump.

Em 2023, o fluxo de comércio do Brasil com os países a serem visitados foi equivalente a US$ 1 bilhão: objetiva-se ampliar e diversificar esse fluxo, com benefícios para as economias do Brasil e da região, assim como discutir os programas de cooperação técnica do Brasil com os parceiros da região.

