Lula cumprimenta Trump pela posse como presidente dos EUA: "Que contribua para um mundo mais justo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou Donald Trump pela posse para seu segundo mandato na Casa Branca. Em seu primeiro discurso logo após ser empossado, nesta segunda-feira, Trump declarou emergência nacional nas fronteiras do sul do país, segundo ele, para "impedir as entradas ilegais".

"Em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. (...) Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que podemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso", escreveu Lula no X.



Trump afirmou que pretende mudar o nome do Golfo do México para "Golfo da América" e prometeu acabar com o que chamou de "política governamental de tentar fazer a engenharia social com a questão de gênero em qualquer aspecto da vida pública ou privada".

— Minha vida foi salva por um motivo. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente — disse Trump, referindo-se à tentativa de assassinato que ocorreu em um comício político na Pensilvânia no verão passado.

No discurso, Trump se referiu a temas relacionados ao poder americano. Ele afirmou que a "soberania" do país será "reconquistada" e que a segurança será "restaurada". Também disse que as "escalas da justiça" serão "reequilibradas".

— Desse dia em diante, o nosso país irá florescer e ser respeitado novamente em todo o mundo. Seremos a inveja de todas as nações e não vamos permitir que tirem vantagem de nós — disse Trump.

