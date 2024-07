A- A+

Aniversário Comando Militar do Nordeste destaca parcerias com a sociedade civil Em visita à Folha de Pernambuco, o general Ribeiro falou sobre os projetos desenvolvidos atualmente

A parceria com outras instituições foi considerada pelo comandante Militar do Nordeste, general Maurílio Miranda Netto Ribeiro - durante sua entrevista ontem (23) à Rádio Folha FM 96.7 - um dos destaques do trabalho desenvolvido pelo Exército.

“São vários projetos e iniciativas que estão em curso para incrementar essas cooperações na busca das soluções para os mais diversos desafios nas mais diversas áreas do conhecimento no âmbito do Exército”, afirmou.

Em Pernambuco, ele citou um acordo de cooperação técnica entre o Instituto Militar de Engenharia e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na área da Inteligência Artificial (IA) e segurança cibernética, assinado recentemente.

“É uma cooperação que já tem sido bastante proveitosa, com Pernambuco, mais uma vez, na vanguarda na área dessas parcerias voltadas à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação, nos ajudando muito”, explicou.

O comandante também lembrou a parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, por meio do Instituto Senai de Inovação, na área de tecnologia, para desenvolvimento do depósito de suprimentos 4.0, um depósito inteligente para apoiar o controle de armazenamento estratégico em todo o País. Também adiantou que, em agosto, haverá um seminário em Fortaleza (CE), com apoio do Banco do Nordeste (BNB), para buscar soluções para os desafios da seca no semiárido.

