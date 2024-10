A- A+

SAÚDE DO PRESIDENTE Com avaliações médicas diárias após queda, Lula deve fazer novo exame de imagem na sexta-feira Acidente doméstico aconteceu no sábado, e o presidente precisou levar pontos na cabeça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá uma nova ressonância na sexta-feira, segundo o boletim médico mais recente do Hospital Sírio Libanês, onde está recebendo atendimento após cair no banheiro do Palácio da Alvorada e ferir a parte de trás da cabeça.

O acidente doméstico aconteceu no sábado, e o presidente precisou levar pontos no local. Com a queda, ele cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula do Brics, e está despachando do Palácio da Alvorada, e não do Palácio do Planalto.

As avaliações médicas são feitas diariamente. Já os últimos exames de imagem foram feitos por Lula na terça-feira. Eles constataram que o quadro de saúde do presidente é estável.

O presidente está autorizado pela equipe médica a seguir com suas agendas de reuniões e despachos normalmente no Palácio da Alvorada. Nesta quinta-feira, a agenda dele prevê um encontro com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Jorge Messias (AGU), para tratar sobre o acordo de repactuação de Mariana.

Segundo a primeira-dama Janja da Silva, ele voltará a despachar no Planalto na próxima-segunda-feira:

"Está tudo bem, tranquilo. Só orientação (dos médicos) e precaução. Está trabalhando normal. Participou da reunião dos Brics. Vai fazer exames de controle agora. Segunda feira presidente volta a despachar do Palácio do Planalto".

O presidente discursou nesta quarta-feira na cúpula do Brics, por videoconferência. O evento aconteceu na Rússia. Durante a fala, Lula enalteceu a importância do bloco como fator de desenvolvimento econômico e anunciou que, ao assumir a presidência do grupo a partir do ano que vem, o Brasil intensificará sua luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países.

