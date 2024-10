PF apreende cerca de R$ 5 milhões em dinheiro vivo no Pará e investiga compra de votos

A- A+

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 4,98 milhões com três homens, sendo dois deles servidores públicos, na cidade de Castanhal (PA). Os três foram detidos em flagrante logo após sacarem o dinheiro de uma agência bancária.

Uma investigação preliminar da PF apontou que o dinheiro seria utilizado para a compra de votos. Os três foram autuados em flagrante pelo crime de associação criminosa. Ainda foram apreendidos um veículo e celulares.

A PF informou ainda que seguirá com as investigações para apurar mais detalhes do caso e apontar outros possíveis participantes do suposto.

Como o Globo mostrou, a PF apreendeu mais de R$ 11 milhões em dinheiro em espécie até quinta-feira, em ações que apuram crimes eleitorais, como compra de votos. Ao todo, incluindo bens que foram retidos, o valor chegava a R$ 16,7 milhões até aquela data.

Além disso, a PF abriu 201 inquéritos por suspeita de crime eleitoral nos últimos seis dias que antecedem as eleições, uma média de 33 a cada 24 horas. Desde o início oficial do pleito, em 16 de agosto, foram 748 investigações.

A maioria dos casos envolve suspeita de falsidade ideológica eleitoral, que engloba caixa 2 de campanha (recursos não declarados), e compra de votos.

Veja também

ELEIÇÕES EM SÃO PAULO Assinatura de médico em laudo falso de Marçal contra Boulos difere de documentos oficiais