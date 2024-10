A- A+

ELEIÇÕES 2024 Confira os 27 vereadores eleitos em Jaboatão; sete dos oito mais votados são do PL O vereador eleito mais votado de Jaboatão foi Getulio Belem, com 9.226 votos.

Vinte e sete vereadores foram eleitos, nesse domingo (6), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O Partido Liberal (PL), do prefeito reeleito Mano Medeiros, conquistou sete cadeiras, tendo, inclusive, os cinco vereadores mais votados na cidade. Dos oito com mais votos na cidade, sete são do PL.

O vereador eleito mais votado de Jaboatão foi Getulio Belem, com 9.226 votos.

O PRD elegeu quatro vereadores, e o PP e o PSD, três cada um. Avante, PDT e DC fecharam com três vereadores, e o PDT e o DC, dois cada.

Mobiliza, PV, PT e Solidariedade elegeram um vereador cada um.

Confira a lista dos vereadores em Jaboatão dos Guararapes

Getulio Belem (PL) - 9.226 votos

Neneca do Piston (PL) - 5.149 votos

Eurico Moura (PL) - 4.967 votos

Charles Motorista (PL) - 4.810 votos

Nado do Caminhão (PL) - 4.718 votos

Lica do Microonibus (PP) - 4.608 votos

Adeildo da Igreja (PL) - 4.534 votos

Armando Junior (PL) - 4.527 votos

Melque Almeida (Mobiliza) - 4.363 votos

Marcio do Curado (PSD) - 4.324 votos

Robinson Biro Biro (Avante) - 4.295 votos

Adiel Agostinho (PRD) - 4.155 votos

Dr. Tadeu Veterinário (PV) - 3.795 votos

Rebecca Regnier (PSD) - 3.667 votos

Sou Mais Hugo (PSD) - 3.519 votos

Eneias Marcelo (PRD) - 3.444 votos

Belarmino Sousa (DC) - 3.417 votos

Eladio Rangel (SD) - 3.347 votos

Neco Filho (PRD) - 3.320 votos

Henrique Metalúrgico (PT) - 3.079 votos

Vilmar da Mudança (Avante) - 2.993 votos

Jeane Candido (PRD) - 2.901 votos

Nivaldo do Gás (PP) - 2.779 votos

Marlus Costa (PP) - 2.701 votos

Pereira da Oficina (DC) - 2.682 votos

Irmão Jailton (PDT) - 2.310 votos

Marcelo Adriano (PDT) - 2.269 votos

