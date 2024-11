A- A+

custoss Congresso gastou R$ 85 mil com viagens de bolsonaristas aos Estados Unidos em vitória de Trump Três parlamentares foram autorizados a viajar em missão oficial para acompanhar as eleições americanas; outros como Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis ainda não prestaram contas

O Congresso Nacional desembolsou ao menos R$ 85 mil para que três parlamentares bolsonaristas pudessem viajar para os Estados Unidos para acompanhar as eleições que culminaram na vitória de Donald Trump. Entre os dias 2 e 7 de novembro, dois deputados e um senador tiveram passagens áreas ou hospedagens custeadas pela Casa Legislativa, que autorizou a missão oficial.

A comitiva de parlamentares também contou com outros nomes à exemplo de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), que ainda não prestaram contas sobre os custos.

Na Câmara dos Deputados, José Medeiros (PL-MT) teve sua passagem área de classe econômica ressarcida no valor de R$ 6,3 mil. O deputado ainda recebeu R$ 11,2 mil por 4,5 diárias. A justificativa para sua missão foi participar do evento " O Poder da Democracia: Eleição Presidencial nos EUA 2024."

No país estrangeiro, ele gravou uma série de vídeos em meio à apuração. Durante a madrugada de quarta-feira, quando Trump se consolidou vencedor da disputa, ele esteve à frente da Casa Branca, residência oficial do governo americano.



Outra deputada que participou do mesmo evento que Medeiros e esteve nos Estados Unidos para acompanhar as eleições foi Mayra Pinheiro (PL-CE). Ela recebeu R$ 12,5 mil em diárias.

Durante a pandemia da Covid-19, ela ganhou o apelido de "Capitã Cloroquina". Enquanto secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Pinheiro foi ouvida e indiciada pela CPI da Covid por crime de epidemia com resultado de morte, prevaricação e crime contra a humanidade. A médica defendia o uso da cloroquina como tratamento para a Covid-19 e chegou a participar do desenvolvimento de um aplicativo do governo federal que recomendava o medicamento, comprovadamente sem eficácia.

Já no Senado Federal, quem recebeu seis diárias para estar nas eleições foi Laércio Oliveira (PP-SE). O valor foi de R$ 20,6 mil. A sua passagem área, em classe executiva, custou R$ 34,4 mil aos cofres públicos.

Em suas redes sociais, o senador foi mais comedido nas postagens. Logo após o resultado afirmou que a democracia estaria se renovando e desejou um "mandato justo" a Trump.

