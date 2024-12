A- A+

Gastos Cota parlamentar: gastos de Sóstenes com aluguel de carros são quase dobro da média dos deputados Assessores do deputado foram alvos de operação da PF por suspeita de uso irregular de recursos em contratos falsos de locação de veículos; Carlos Jordy e seu suplente também usavam serviços da empresa investigada

Os gastos do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ|) com aluguel de carro representam quase o dobro da média dos valores declarados por outros parlamentares, de acordo com um levantamento feito pelo Globo no Portal de Transparência da Câmara dos Deputados.

Assessores de Sóstenes e do também deputado Carlos Jordy (PL-RJ) foram alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira. A ação mirou um esquema de uso de recursos da cota parlamentar para pagamentos irregulares, a partir de contratos falsos com locadoras de veículos.

Em entrevista coletiva no final desta manhã, Sóstenes afirmou que buscou a opção "mais barata" para a contratação de um carro do modelo "Corolla" em Brasília. Em razão disse, ele disse que recebeu de seu motorista a indicação da empresa Harue Locacao de Veículos Eireli (atual Alfa Auto Car Locacao de Veiculos Ltda), apontada como um dos alvos da operação de hoje.

No entanto, ao longo deste ano, os gastos do parlamentar com o serviço prestado por essa companhia e por uma segunda empresa de locação de carros ultrapassaram R$ 137,9 mil, enquanto a média das despesas de outros deputados com essa categoria foi aproximadamente R$ 76,8 mil.

Somente entre os deputados federais do PL, os gastos de Sóstenes ocupam o quinto lugar em relação aos maiores valores declarados e continuam acima da média geral de membros da bancada do partido na Câmara, de aproximadamente R$ 71,6 mil. Já as despesas de Carlos Jordy com o aluguel de carros foram de R$ 65, 4 mil, estando abaixo da média geral e da sigla.

A empresa em questão, apenas nesta legislatura, desde janeiro de 2022, recebeu de Sóstenes e Jordy R$ 264 mil, sendo R$ 135,4 mil do primeiro e R$ 128,6 mil do segundo. Em maio deste ano, a companhia também teria passado por uma mudança de razão social, com o nome mudando de Harue Locacao de Veículos Eireli para Alfa Auto Car Locacao de Veiculos Ltda. A troca teria acontecido quando a cunhada do motorista de Sóstenes, Rosileide de Souza Santana Rocha, comprou a empresa.

Segundo as notas disponibilizadas por Jordy e Sóstenes, os dois alugam o mesmo modelo de carro com a empresa, um Toyota Corolla Xei. No caso de Jordy, o contrato mensal é mais caro, de R$ 6 mil, por uma edição do veículo de 2023. Sóstenes, por sua vez, paga R$ 4,5 mil, mas suas notas não especificam de qual ano seria o carro.

Além disso, enquanto Jordy se afastou de seu mandato para disputar as eleições à prefeitura de Niterói deste ano, o seu suplente, o ex-secretário estadual de Agricultura Dr. Flávio, destinou recursos da cota parlamentar à empresa hoje investigada pela PF. No único momento em que o deputado esteve fora do parlamento, Dr. Flávio seguiu com pagamentos de R$ 6 mil à locadora. Nos quatro meses que esteve na Câmara, o ex-secretário destinou R$ 24 mil à Alfa Auto.

Como o Globo noticiou, a licença de Jordy durante a campanha gerou uma verdadeira dança das cadeiras na política fluminense: Dr. Flávio saiu da secretaria de Agricultura e seu irmão, o deputado estadual Dr. Deodalto assumiu. Com a saída de Deodalto da Assembleia Legislativa, o irmão de Jordy, Renan, terminou contemplado.

Após as eleições, apenas Dr. Flávio ficou sem espaço político. Renan Jordy segue na Alerj e Dr. Deodalto, no primeiro escalão do governador Cláudio Castro (PL).

O que dizem os deputados

De acordo com informações da PF, a operação desta quinta-feira foi denominada "Rent a Car" em referência ao suposto esquema, no qual uma empresa de locação de veículos era usada para simular contratos de prestação de serviços. Ainda segundo os investigadores, agentes públicos e empresários teriam firmado um "acordo ilícito para o desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares" a partir dessa prática.

Ao Globo, Jordy e Sóstenes afirmaram ter recebido com surpresa a operação deflagrada pela Polícia Federal contra funcionários ligados a eles.

Em entrevista, Sóstenes Cavalcante disse conhecer dois alvos da operação — seu motorista e a dona da empresa de aluguel de carros, que seria cunhada de seu funcionário, moradora de Tocantins. Segundo o parlamentar, ele usa serviços desta companhia desde seu primeiro mandato, em 2015. A cunhada do motorista só teria comprado a empresa neste ano.

— Fiquei sabendo pela imprensa que seria um carro que alugo há muitos anos em Brasília e a mesma empresa alugaria também para o Jordy. Alugo na empresa desde meu primeiro mandato, sempre procurei o melhor preço, sempre fui muito cuidadoso com cota parlamentar, detalho cada abastecimento — disse o deputado.

Assim como Sóstenes, Jordy disse ter "pouquíssimas informações" sobre o inquérito.

— Ainda estou tentando entender exatamente o que está acontecendo. Não tenho muitas informações. Aliás, tenho pouquíssimas. Só sei que se trata de medida que envolve o aluguel do meu carro.

O Globo tenta contato com Dr. Flávio e a reportagem será atualizada em caso de retorno.

