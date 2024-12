A- A+

Crise Em Goiás, PL de Bolsonaro vive crise por aproximação de lideranças com Caiado já de olho em 2026 Major Vitor Hugo articulou reuniões com o vice-governador Daniel Vilela, pré-candidato à sucessão; diretório estadual emitiu nota de repúdio contra o próprio filiado

Os últimos dias foram de verdadeira crise para o Partido Liberal em Goiás. Isto porquê o ex-deputado federal e vereador eleito em Goiânia, Major Vitor Hugo, articulou uma reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Rogério Marinho (PL-RN) e um grande aliado do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), seu vice e candidato à sucessão, Daniel Vilela (MDB).

Diante das movimentações nos bastidores, o diretório estadual do PL emitiu nota de repúdio contra o próprio filiado, acusando-o de proximidade com um adversário estadual.

"O Partido Liberal informa que não autorizou o filiado a estabelecer diálogos com seus adversários em âmbito estadual, visto que é de conhecimento público e notório que o PL terá candidato próprio a governador nas próximas eleições", diz trecho do posicionamento, que foi compartilhado pelo possível candidato da sigla em 2026, o senador Wilder Morais.

O partido diz ainda que se trata de uma conduta individual de Major Vitor Hugo, que teria o interesse de viabilizar sua candidatura ao Senado Federal em dois anos. Após o fogo amigo, o ex-deputado veio à público criticar a postura e rebater os argumentos.

— Não foi de forma individual, (a reunião) foi autorizada e coordenada pelo presidente Bolsonaro, que é a maior autoridade política deste país, que entregou a medalha dos 3I's para ele (Daniel Vilela), que foi deputado e trabalhou na Reforma Trabalhista. Se Bolsonaro apoiar Wilder, vai ser ele e ponto. Agora dizer que é público e notório (que PL terá candidato ao governo), não é.

Com a repercussão do caso, o próprio vice-governador Daniel Vilela também reagiu. Segundo o emedebista, causa estranheza a postura do PL em criticar um filiado por uma reunião política. Ele aproveitou a ocasião para criticar o partido nas eleições municipais, quando lançaram Fred Rodrigues (PL) contra o prefeito eleito Sandro Mabel (União) em Goiânia.

— Se o PL tivesse aceitado mais diálogo com nossa base política, com o governador Caiado, o resultado teria sido diferente. Teríamos comemorado a vitória juntos, em Goiânia inclusive — afirmou.

Rusgas com Caiado

A crise no PL ocorre em meio à ascensão de aliados do deputado federal Gustavo Gayer no comando local da sigla. Essa ala tida como mais ideológica tem pleiteado marcar posição contra o governador Ronaldo Caiado.

Em contrapartida, outros filiados tem se aproximado do comando estadual. Na semana passada, quando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) decidiu, em primeiro grau, pela inelegibilidade de Caiado, um deputado do PL, Daniel Agrobom, assinou nota de apoio ao governador.

