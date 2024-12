CPI das Bets tem bate-boca entre Soraya Thronicke e Ciro Nogueira

A- A+

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os sites de apostas no Senado, conhecida como CPI das Bets, teve um bate-boca entre a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) na terça-feira, 3.



A parlamentar acusou o governo de Jair Bolsonaro de negligenciar a regulamentação das apostas, o que provocou reação de Ciro, que foi ministro da Casa Civil na gestão do ex-presidente. O embate ocorreu durante a oitiva de João Studart, CEO da Bet Nacional.

O debate começou após Angelo Coronel (PSD-BA) sugerir que a comissão focasse nos responsáveis pela aprovação e pela regulamentação das apostas online. Soraya Thronicke usou o argumento para responsabilizar o governo anterior pelo atraso. "Chamar o governo Bolsonaro? O que isso tem a ver?", questionou Ciro.

Soraya Thronicke respondeu citando o contexto histórico da legislação. "O governo Bolsonaro não regulamentou, ele tinha dois anos, prorrogáveis por mais dois para regulamentar. É uma legislação do governo (Michel) Temer, então quando entrou o governo (Bolsonaro), ninguém regulamentou. Então, agora estamos aguardando também, e este governo está regulamentando."

A troca de farpas continuou com Ciro Nogueira questionando a relevância da declaração da senadora: "A senhora acha que esse tipo de discussão vai ter algum ganho para o País, senadora?". Soraya Thronicke rebateu dizendo que o governo Lula será responsabilizado pelo atraso, mas enfatizou que a aprovação ocorreu em 2018.

Ao tentar finalizar o embate, Soraya disse: "Não vou discutir com o senhor, o senhor me perdoa. Nós estamos inquirindo uma pessoa aqui. Então, o senhor debruce-se sobre a legislação e o senhor vai entender o que estou falando". Ciro, irritado, respondeu: "A senhora não é professora de ninguém aqui não. A senhora não está acima de ninguém aqui não".

Soraya Thronicke insistiu para que sua opinião fosse respeitada. "Não estou, estou aqui falando com o senhor. Então, respeite minha opinião que eu respeito a sua. É o senhor que está me pedindo explicações." O senador respondeu com ironia: "Daqui a pouco, a senhora vai precisar prestar muitas explicações aqui". Ela concluiu: "Então, me convoque para a CPI, me convoque. O senhor me respeite".



