Câmara dos Deputados Cúpula do União Brasil vai apoiar Hugo Motta e tenta convencer Elmar a desistir de candidatura Partido avalia que não tem como concorrer com arco de alianças do candidato do Republicanos

A cúpula do União Brasil pretende anunciar até esta quinta-feira que vai apoiar Hugo Motta (Republicanos-PB) como candidato a presidente da Câmara. A legenda tem o deputado Elmar Nascimento (União-BA) como postulante, mas membros da direção nacional tentam convencê-lo a desistir da disputa.

A avaliação é que Motta, que já recebeu o apoio do PP e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e deve ter ainda hoje confirmados os apoios do PT e do MDB, é o favorito para comandar a Casa e não há como concorrer contra ele. O partido teme ficar escanteado dos espaços da Casa se for para um confronto.

Integrantes da legenda já procuraram Motta para um acordo e trabalham nesta noite para convencer Elmar a recuar da candidatura.

Elmar era o nome defendido inicialmente por Lira, mas perdeu o apoio dele depois que chefe da Casa considerar que Motta tem mais perfil de agregar diferentes setores da Câmara. O líder do União tinha firmado um pacto com o líder do PSD, Antônio Brito (BA), e os dois buscavam fazer um bloco com partidos governistas. Mas sem o PT e MDB, a articulação fracassou.

A movimentação do União não é acordada com o PSD e visa também ter um espaço melhor na Casa do que o partido comandado por Gilberto Kassab.

