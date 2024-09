Datena dá cadeirada em Pablo Marçal durante debate em São Paulo

A- A+

José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada, durante um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste domingo (15), promovido pela TV Cultura.



O candidato do PRTB perguntou ao apresentador quando ele desistiria da candidatura. "A gente quer saber que horas você vai parar, já abandonou entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele tá fazendo aqui?", questionou.

Em sua réplica, Datena disse que Marçal estava fazendo acusações e calúnias e chamou Marçal de "bandidinho". "A acusação que você fez sobre mim eu já, repito, não foi investigada porque não havia provas. Foi arquivada pelo Ministério Público", disparou. "O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei."

Na tréplica, Marçal chamou Datena de "arregão" e o acusou de quer agredi-lo no debate da TV Gazeta, em 8 de setembro."Você não respondeu à pergunta. A gente quer saber. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem,” afirmou Marçal.



Durante a última fala de Marçal, é possível ouvir o apresentador do debate tentar impedir a agressão "Não, Datena, não!. Em seguida, Datena surge na imagem agredindo Pablo Marçal com uma cadeira.

Leão Serva, moderador do deabte, chamou o intervalo comercial imediatamente após a agressão. Ao retornar, ele anunciou que Datena foi expulso do encontro por causa da agressão física. "A decisão da televisão foi expulsar o candidato Datena do debate, conforme estava previsto no regulamento assinado e aceito por todos", explicou o mediador.

Leão Serva informou, ainda, que Marçal abandonou o debate para buscar atendimento de saúde e receberia uma advertência da organização por ter agredido verbalmente Datena. O debate, entao, continuou com a presença dos demais candidatos.

